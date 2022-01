Calvin Simon, co-fondateur de Parliament-Funkadelic, décède à 79 ans

Calvin Simon, membre fondateur de Parlement-Funkadelic, est décédé jeudi. Il avait 79 ans.

Bootsy Collins, bassiste légendaire de P-Funk a annoncé la mort de Simon sur Instagram. « Nous avons perdu un autre membre original du Parlement/Funkadelic », a-t-il écrit. « Un ami, un membre du groupe et un gars classique cool, M. Calvin Simon était un ancien membre du Parlement/Funkadelic. »

Simon a rejoint le groupe doo-wop de George Clinton, les Parlements à la fin des années 50, avec les chanteurs Fuzzy Haskins et Grady Thomas. Il a continué à être membre du groupe à travers ses itérations tentaculaires, de la soul au prog en passant par le funk, jusqu’en 1977 lorsqu’il est parti pour poursuivre des projets en solo.

Comme le rapporte Rolling Stone, pendant son mandat avec P-Funk, il a contribué aux classiques du Parlement Mothership Connection et Funkentelechy vs. the Placebo Syndrome et à Maggot Brain and Cosmic Slop de Funkadelic. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame aux côtés de nombreux autres membres du Parlement-Funkadelic en 1997.

« Repose en paix à mon frère P-Funk », a écrit Clinton sur Facebook. « Envole-toi, Calvin ! »

Il a quitté le groupe aux côtés des membres originaux de Parliaments, Fuzzy Haskins et Grady Thomas, et ils ont sorti en 1981 Connections & Disconnections sous le nom de Funkadelic. Les musiciens ont également utilisé le nom Original P pour l’album What Dat Shakin’ de 1998 et Original P Introducing the Westbound Souljaz en 2001.

Simon a finalement tourné son attention vers la musique gospel et a sorti son premier album solo Share the News en 2004. Alors qu’il se préparait à faire la tournée de cet album, il a eu du mal à chanter et a été diagnostiqué d’un cancer de la thyroïde. Il a subi une opération à la gorge et a ensuite sorti It’s Not Too Late en 2016 et I Believe en 2018.

Calvin Simon a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame aux côtés de nombreux autres membres du Parlement-Funkadelic en 1997. Au cours de son discours, Simon a déclaré : « Je tiens à remercier tous nos fans et nos pairs et je tiens également à remercier Dieu de nous avoir épargné pour pouvoir recevoir cela.

Parlant de l’influence de Parliment-Funkadelic, Simon a déclaré au Temps de Tampa Bay que « Nous avons ouvert la voie à Prince, au Dr Dre et à Snoop Dogg. Dans le gospel, Kirk Franklin a pris l’un de nos morceaux pour un morceau. Nous avons appris les dures leçons avec les maisons de disques et les gens savent maintenant mieux. Ils savent qu’ils ont besoin de se posséder.