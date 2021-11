Calviño assure la réduction du déficit et de la dette, même dans un contexte « moins favorable »

02/11/2021 à 16h56 CET

La Première vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a fait remarquer que les budgets généraux de l’État, à la fois pour 2021 et 2022, sont « extrêmement prudent », de sorte que, même dans un contexte macroéconomique moins favorable, les comptes sont « en ligne » pour répondre aux objectifs de réduction du déficit et de la dette.

La première vice-présidente a insisté sur le fait que la « reprise est en cours », bien qu’elle ait admis qu’il existe actuellement des incertitudes et des risques « très importants » concernant l’extension de la vaccination, car il y a des parties du monde qui n’ont pas accès à la vaccin. ; sur l’inflation induite par la hausse des prix de l’énergie et sur la perturbation des chaînes de valeur mondiales. « Ce sont des risques qui ne sont pas exclusifs Espagneelles sont plutôt de nature mondiale et doivent être suivies de près « , a souligné.

Interrogé à la Chambre haute par la sénatrice populaire Salomé Pradas, sur la question de savoir si le gouvernement continue de maintenir ses prévisions économiques malgré la révision à la baisse anticipée par la Banque d’Espagne et l’Autorité indépendante pour la responsabilité budgétaire (AIReF), Calviño a défendu que la conjoncture économique les indicateurs sont « très clairs » et montrent que la reprise est en marche, qu’elle passera du moins au plus en 2021 et que l’Espagne sera l’un des pays qui mènera la croissance économique en 2022.

Face à cela, le sénateur populaire a critiqué le fait que toutes les organisations coïncident en disant que les prévisions « idylliques » de la gouvernement « ils sont faux », pour lequel il a insisté pour que l’exécutif doive retirer les PGE de 2022, car « ils sont encore nés et sont explosifs pour l’économie espagnole ».

En outre, il a souligné que la seule certitude qui sera vue concernant les budgets est que le gouvernement « va échanger la liberté des prisonniers de l’ETA contre des voix de Bildu et échangera plus d’indépendance contre des voix de l’ERC ».

Face aux critiques du PP, Calviño a souligné que l’emploi, l’activité économique et la consommation augmentent, et a regretté que « ce qui ne monte pas, c’est la responsabilité, la modération et le sens de l’Etat » du principal parti d’opposition.

Evoquant la réforme du travail, le sénateur populaire a exhorté les première et deuxième vice-présidentes, Nadia Calviño et Yolanda Díaz, à cesser leurs « combats embarrassants », car ils mettent l’Espagne au centre de l’incertitude européenne. « Chaque gros titre que vous vous lancez est une pierre de plus sur la voie de la reprise économique espagnole », leur a-t-il reproché, après avoir défendu l’efficacité de la réforme du travail du PP de 2012.