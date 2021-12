Calviño dit qu’il a déjà engagé 65% des fonds européens, mais sans révéler l’exécution réelle

14/12/2021 à 15h43 CET

David Page

Le vice-président économique du Gouvernement, Nadia Calvino, a réalisé le premier bilan de déploiement du Fonds européens envisagés qui s’articulent à travers le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience (PRTR). Lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres, Calviño a souligné que l’Espagne est à la tête de l’Union européenne dans le déploiement des fonds – un leadership confirmé par la Commission européenne elle-même – mais l’a fait sans préciser les données d’exécution réelles de ces fonds.

Dans les Budgets généraux de l’État (PGE) pour 2021, des investissements d’un montant de près de 24 200 millions d’euros ont été envisagés en amont, imputés au Mécanisme de relance et de résilience. Calviño a précisé que jusqu’à présent ile a autorisé 73% des fonds prévu pour cette année (environ 17 700 millions) et 64,5% se sont engagés de l’investissement (environ 15 600 millions), mais le vice-président n’a pas mis à jour l’évolution de l’exécution réelle – l’argent qui a effectivement atteint sa destination – de ces fonds.

Parmi les quelque 15 600 millions d’engagés figurent les 11 000 millions répartis entre les communautés autonomes, ce qui ne signifie pas qu’ils ont été exécutés efficacement. Les dernières données sur l’exécution effective des fonds européens publiées par l’Administration générale de l’État (IGAE) étaient celles correspondant à la fin août, puis il a seulement été confirmé qu’ils avaient été dépensés 104 millions d’euros.

« Le degré d’exécution varie chaque jour, au fur et à mesure que les processus sont terminés. L’important, ce sont les 65% engagés, qui ont déjà été attribués, transférés – ce qui implique que l’exécution est déjà en cours », a déclaré Calviño. « Le Plan de relance envisage la période 2021-2026, il ne s’agit pas de tout exécuter en un mois. Nous accélérons le déploiement. » Le vice-président a souligné que l’Espagne a réussi à accélérer considérablement le déploiement au second semestre et que le pays atteindra une « vitesse de croisière » dans l’exécution en 2022.