Calviño espère combler le déficit et la dette même si Bruxelles réduit la croissance espagnole

11/09/2021

Le à 19:53 CET

Silvia Martinez

Bien que la Commission européenne abaisse ce jeudi ses nouvelles prévisions de croissance pour l’Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez respectera les objectifs de réduction déficit et la dette. C’est ce qu’affirme la vice-présidente et ministre de l’économie, Nadia Calviño, convaincue que si Bruxelles reflète un scénario macroéconomique plus défavorable qu’attendu il y a trois mois, « la meilleure performance des recettes fiscales & rdquor; et le « prudent & rdquor; avec lesquels ils ont préparé les budgets permettront au gouvernement d’atteindre les objectifs budgétaires en 2021 et 2022.

« Nous avons adopté une attitude prudente lors de la préparation des budgets généraux de l’État pour 2021 et 2022 de telle sorte que la meilleure performance des recettes fiscales nous permet même dans un scénario macroéconomique pas si positif d’être en ligne pour atteindre l’objectif de réduction du déficit public et de la dette publique Depuis 2021 et , bien sûr, également en 2022 & rdquor;, a déclaré Calviño, interrogé sur l’impact d’une éventuelle réduction des effectifs bruxellois sur le prévisions d’automne qui présentera ce jeudi.

Le vice-président, qui a participé à la réunion de ministres de l’économie et des finances de la L’UE (Ecofin), a expliqué que ces derniers mois il y a eu des révisions à la hausse et à la baisse qui ne devraient surprendre personne car « nous sommes dans un moment de relative incertitude & rdquor; et parce que « certains changements ont été provoqués par la pandémie qui ont probablement un impact sur l’évolution des différents indicateurs économiques & rdquor ;.

Approche prudente

D’où l’approche prudente dans la préparation des nouveaux comptes. « Notre ligne d’action a été très claire : prudence lors de la préparation des budgets généraux de l’État pour 2021, également pour 2022. Et disposer de tous les indicateurs possibles pour pouvoir bien prendre le pouls de la conjoncture au quotidien. Esa prudencia es la que nos permite que estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso“, ha reiterado tras un Ecofin en el que han constatado la forte reprise en cours dans l’UE et la nécessité de rester vigilant hausse de l’inflation.

Un rebond temporaire qui génère « de l’inquiétude & rdquor ; et que, comme Calviño l’a prévenu, nous devons suivre de très près. « Nous devons continuer à empêcher une transformation qui pourrait avoir un impact plus structurel », a déclaré Calviño. La réunion a également permis aux Vingt-sept de garder un premier débat sur la révision des règles budgétaires. Bruxelles présentera des propositions dans les prochains mois et, selon le vice-président, il y a « une attitude constructive » de la part de tous les Etats membres quant à la nécessité de tirer les leçons de ces dernières années et de se doter d’un cadre qui leur permette pour relancer la croissance après la pandémie et qui ouvrent la voie à la réduction des taux d’endettement publics sans remettre en cause la reprise.

Les propositions d’Escriva

Ce que Calviño n’a pas voulu valoriser, c’est la réforme des retraites du ministre de l’inclusion, José Luis Escrivá, qui propose d’augmenter les prix des entreprises et des travailleurs de 0,6% pendant dix ans pour créer un coussin. « Il s’agit d’un débat et d’un dialogue permanents aux tables de dialogue social. Le ministre Escrivá travaille depuis longtemps dans un environnement constructif avec les agents sociaux. L’objectif est clair. Garantir non seulement des retraites décentes aujourd’hui mais aussi dans 20 et 40 ans. En tant que gouvernement responsable, nous pensons qu’il est temps de renforcer notre système public de retraite, qui est le joyau de la couronne de notre État-providence, et nous allons laisser les agents sociaux travailler dans ce processus de dialogue qui, je l’espère, aboutira à un accord & rdquor;, ha La vice-présidente a déclaré qu’elle avait refusé d’évaluer si l’idée sur la table lui semblait bonne. « Je préfère ne pas me prononcer sur des propositions qui sont débattues et négociées par les agents sociaux & rdquor ;, a-t-il insisté.