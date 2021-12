Calviño espère que Bruxelles approuvera l’accord pour la réforme du travail

24/12/2021

Act à 10h43 CET

.

La première vice-présidente du gouvernement, Nadia Calviño, espère que Bruxelles donnera son approbation à l’accord conclu pour la réforme du travail avec les employeurs et les syndicats car il répond aux déséquilibres et anomalies qui ont caractérisé le marché espagnol et aux recommandations historiques de l’UE.

Dans une interview accordée à RNE, le ministre également de l’Économie et de la Transformation numérique a souligné ce vendredi que l’accord « Je n’aurais pas à avoir de difficulté quelconque » pour passer le tribunal de Bruxelles « parce qu’il répond aux dispositions du Plan de relance, qui a été unanimement soutenu par les institutions européennes ».

Il a expliqué que depuis le début des négociations, le gouvernement a eu un « contact permanent » avec l’UE pour la tenir informée de l’évolution du dialogue, car de l’extérieur « ils considéraient le chômage structurel et la précarité comme problématiques ».

L’accord, a-t-il déclaré, « répond à ce que l’UE et les institutions internationales nous recommandent depuis des décennies, à savoir remédier aux déséquilibres et anomalies qui ont caractérisé le marché espagnol, la précarité, la temporalité »,

Alors fais confiance non seulement dans le soutien de Bruxelles mais aussi dans celui de tous les partis politiques, puisque cet accord « convient au PP et à tous les groupes » car c’est « la réforme de tous » qui « a une énorme légitimité », même s’il faut « essayer de changer le moins possible » car « c’est un équilibre délicat « .

Calviño a reconnu que les indemnités de licenciement sont une question qui « dès le début n’a pas été sur la table » car « ce n’est pas l’un des facteurs que nous traînons sur le marché du travail », alors que « le chômage structurel est le fardeau le plus important à moyen terme ».

Le vice-président a déclaré que les effets seront « immédiatement remarqués » et il a déclaré que « c’est un succès collectif dirigé par le président Sánchez ».

D’autre part, il a souligné que sa récente élection à la présidence du Comité monétaire et financier international (FMI), un organe du FMI, est « une très bonne nouvelle pour l’Espagne » : « Cela nous donne une plus grande visibilité dans une organisation internationale et il nous permet de continuer à jouer un rôle actif dans la coordination internationale des politiques économiques face à un choc sans précédent. »

Díaz : c’est un changement structurel

Pour sa part, la ministre du Travail, Yolanda Díaz, a assuré que la réforme du travail « Cela implique un changement structurel du modèle de relations de travail », et a exclu qu’elle était « moins ambitieuse » qu’elle ne l’aurait souhaité.

La deuxième vice-présidente et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolanda Díaz. | PE

Dans une interview sur Cadena SER, Díaz a apprécié l’accord conclu et a souligné à la fois le rôle de CEOE et les centrales syndicales, car « tous les agents sociaux ont donné le meilleur de notre histoire et maintenant ils le font à nouveau ».

Il a également évoqué le controverse sur l’utilisation du mot « abroger », et a précisé que « techniquement, il ne pouvait pas être abrogé, c’est-à-dire que je ne peux pas émettre une règle disant que j’abroge ce décret, car il laisserait les travailleurs sans coussin juridique, mais politiquement oui tu peux et cela se fait dans une partie, celle stipulée dans l’accord de Gouvernement ».

L’accord conclu hier modifie des aspects clés de la réglementation du travail, comme l’embauche ou la prévalence des accords, ce qui permettra de respecter l’un des engagements pris avec Bruxelles avant la fin de l’année.