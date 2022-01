Calviño met en avant l’euro comme « facteur de croissance et de bien-être »

01/01/2022

Le à 20h30 CET

Agustí Sala

le euro s’est avéré être « un facteur de augmenter, la prospérité Oui bien-être pour la population. » C’est la conclusion tirée par la première vice-présidente et ministre de l’Économie, Nadia Calviño, après 20 ans de circulation de la monnaie unique.

Faisant le point sur ce qu’a signifié l’euro, entré dans la vie des Espagnols le 1er janvier 2002, Calviño souligne qu’il est devenu « l’un des symboles de la l’Union européenne (UE), en signe de prospérité partagée et d’identité européenne commune. »

L’Espagne « est un pays très pro-européen et les citoyens sont » très conscients de l’importance d’avoir la monnaie unique ; facilite la commerce et tourisme; et contribue sécurité et stabilité pour les entreprises, aux citoyens et aux États membres de la zone euro ».

La monnaie commune, ajoute-t-il, s’est révélée comme « un élément de force pour pouvoir faire face crise financière« Après 2008, dont de nombreux enseignements ont été tirés, la sortie de crise provoquée par la pandémie de coronavirus est très différente, a insisté à maintes reprises Calviño. de mutualisation de dette de la zone euro à travers le fonds européen ‘La prochaine génération‘. De cela, le pays correspond 140 000 millions jusqu’en 2026, dont 69 000 millions non remboursables.

10 000 millions

Après une pré-allocation de 9.000 millions, Bruxelles a fait cette semaine le premier transfert de 10 000 millions liées à la réalisation des objectifs et des réformes inscrites dans le plan de relance.

Calviño admet que le lancement de l’euro était « excitant » et « un énorme défi pour les espagnols« , surtout pour les personnes âgées, habituées à l’utilisation de pesetas. Mais« « ce fut un grand succès », grâce à un « opération logistique bien gérée« et surtout » à la confiance qu’il y avait entre les citoyens avec les commerçants, les entreprises et le reste des pays où la monnaie unique entrait ».