Calviño s’occupera de la négociation et Díaz fait débattre le texte

30/10/2021 à 16h33 CEST

Marisol Hernandez

Le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, et le secrétaire d’État à l’Emploi, Joaquín Pérez, en tant qu’interlocuteur de la deuxième vice-présidente Yolanda Díaz, a conclu l’accord de gouvernement sur la négociation du réforme du travail toute la nuit et le matin de ce mercredi. Après deux rencontres ratées entre le PSOE et United We Can, la première lundi après-midi, la seconde mardi matin, La présidence a directement assumé les pourparlers, dont le protagoniste était le secrétaire d’État, car Díaz voyageait à Rome, comme l’ont confirmé des sources des deux partis de la coalition exécutive et recueillies par El Periódico de España.

A la première tentative, avec l’appel lundi à 19h30 de la table de suivi de l’accord de coalition au Congrès, il n’y a eu aucun progrès. Unidos Podemos avait exigé cette réunion après que la première vice-présidente, Nadia Calviño, dans un courrier électronique envoyé à d’autres ministères, ait manifesté sa volonté de prendre en charge la coordination de la réforme du travail.

La deuxième tentative a eu lieu mardi matin. Avant le Conseil des ministres, ils se sont rencontrés dans le bureau de Bolaños, Díaz, María Jesús Montero, Ione Belarra et Irene Montero. Il n’y a pas eu de progrès à cette date non plus. Mais là, il était clair que même l’approche de ces contacts était différente. L’intérêt du parti socialiste était d’intégrer Calviño et les ministères des Finances, de l’Éducation et de la Sécurité sociale dans la dernière partie de la négociation sur la réforme du travail. Celui de United We Can était de transférer que les divergences au sein de la coalition portaient sur son ampleur. C’est le débat qu’ils veulent promouvoir.

Cette réunion matinale a été suivie par le Conseil des ministres où, selon des sources bien informées, il n’y avait aucune référence aux divergences sur la nouvelle législation du travail. Díaz s’est rendu à Rome, mais en précisant sa position selon laquelle une discussion interne sur la question était nécessaire. Dans des déclarations de là-bas, il a assuré avoir appelé à « un débat au sein du gouvernement pour définir le contenu de la réforme ». La vice-présidente est venue à envisager de revenir avant son déplacement dans la capitale italienne pour tenir un sommet avec Calviño. Mais la position des socialistes était inflexible. D’abord le pacte de coordination au sein de l’Exécutif.

Appels et papiers

Les divergences d’opinion ont mis l’affaire entre les mains de Bolaños et Pérez et un intense échange d’appels et de papiers a commencé. Le ministre a discuté avec le secrétaire d’État de tout ce qui pourrait être qualifié de partie technique. Mais en même temps, il est resté en contact avec Ione Belarra et Irene Montero pour ne pas négliger le fonctionnement du gouvernement de coalition. La partie politique.

Une nuit et un matin plus tard le gouvernement a annoncé l’accord. Un directeur général de l’Economie et un autre de la Sécurité sociale se joignent aux négociations avec le patronat et les syndicats. Jusqu’à présent, il n’y avait que l’Emploi. Des représentants d’autres ministères peuvent se joindre en fonction des sujets à discuter.

Et mardi prochain, une réunion a été convoquée, qui sera présidée par le directeur général, Pedro Sánchez, à laquelle participeront le premier vice-président, Nadia Calviño, le second, Yolanda Díaz, le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, et le ministre des Finances. , María Jesús Montero, et celui de l’Éducation, Pilar Alegría. Les secrétaires d’État de tous ces domaines sont chargés de leur préparation. Cette citation est la clé de l’accord interne. Le bloc socialiste affirme que ses revendications ont été avancées. D’abord la coordination du gouvernement, l’implication de Calviño et de ses ministres dans la réforme du travail, et ensuite on verra s’il y a des nuances dans le contenu. Unis, nous pouvons le voir tout le contraire. Ils défendent qu’ils s’en sont tirés en provoquant une réunion pour discuter du contenu.

De nombreux facteurs ont joué dans cette crise et il est difficile d’expliquer son déclenchement avec une seule motivation. La partie « violette » indique qu’il existe un changement de position du PSOE sur la réforme. Ils expliquent qu’un accord interne avait déjà été trouvé avant que l’Exécutif n’envoie à Bruxelles le Plan de relance, de transformation et de résilience de l’économie espagnole, requis par l’UE pour accéder à 140 000 millions d’euros de fonds européens entre 2021 et 2026. Les engagements fondamentaux sont réforme du travail et retraites. Pour se mettre d’accord, un sommet entre Sánchez et Díaz était nécessaire.

Les sources socialistes, en revanche, ils nient qu’il y ait des différences sur la nouvelle législation du travail et ils enferment le tout dans un problème de « coordination » et de « méthodologie ». Mais le PSOE ne cache pas le malaise face à l’attribution constante que United We peut faire des décisions sociales du gouvernement. « Ils s’efforcent de dire plus tard que les choses arrivent grâce à eux. »

Désaccords

L’existence de frictions permanentes au sein de l’Exécutif et sa lutte pour présenter les acquis à son électorat est indéniable. Les sondages de la Moncloa font état d’une grande démobilisation de la gauche et d’une grande mobilisation de la droite que les deux branches du gouvernement tentent de corriger. Sánchez lui-même a annoncé au nouvel exécutif du PSOE, avant que cette nouvelle crise n’éclate, son souhait qu’ilLes socialistes seront impliqués dans la résolution de la réforme du travail.

Mais il ne faut pas oublier que cette question est une question nucléaire pour l’Espagne engagée à Bruxelles, et ce qui s’est passé, c’est que le bloc socialiste n’a pas voulu qu’elle échappe à leur contrôle. Pour une raison fondamentale, selon les sources consultées. Parce que La participation de Diaz n’a pas garanti un accord avec le CEOE. Et Bruxelles exige une réforme convenue avec le patronat et les syndicats qui dure dans le temps. Dans l’environnement du second vice-président, il n’était pas acquis que les hommes d’affaires arriveraient au bout et il y avait aussi le précédent de la hausse du Salaire Minimum Interprofessionnel, dont la CEOE a chuté.

Avec l’accord interne, Sánchez parvient à ce que Calviño puisse influencer la négociation. Elle, d’ailleurs, qui était la directrice générale des budgets de la Commission, sait parfaitement ce que Bruxelles attend ou pas et est son interlocutrice sur le Plan de relance. Mais Díaz remporte une victoire qui est également très pertinente. Il parvient à faire comprendre que le PSOE résiste à une réforme plus bénéfique pour les travailleurs au moment même où il entend mener une plate-forme électorale à gauche des socialistes et lutter pour le vote socialiste.