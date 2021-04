04/04/2021 à 23:26 CEST

Le début de la deuxième phase de la troisième division s’est terminé par un nul 1-1 entre les Calvo Sotelo Puertollano et le Toledo lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Ville de Puertollano « Cerrú ». Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent respectivement en première et cinquième position.

Le jeu a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui a créé la lumière avec un objectif de Leo Blazquez à 23 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 0-1.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe portoricaine, qui a obtenu l’égalité grâce au succès de citron à 53 minutes, concluant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Calvo Sotelo Puertollano a donné accès à Juanfri et George pour Image de balise Juanra Pliego et Espinar, Pendant ce temps, il Toledo a donné accès à Alex Martin, Alvaro Anton, Cuber et Oussama Chit pour Fran Sabaté, Leo Blazquez, Chele et Ruben Moreno.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Richard de l’équipe locale et Mansour, Gomis, Rodri, Cesar Ortiz et Leo Blazquez L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Pour le moment, le Calvo Sotelo Puertollano et le Toledo chacun a réussi à marquer un point après le début de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour, le Calvo Sotelo Puertollano jouera contre lui Marchamalo à la maison et le Toledo jouera son match contre lui Athlétique Albacete à la maison.

Fiche techniqueCalvo Sotelo Puertollano:Reguero, Mamadou Bah, Ricardo, Manuel, Ribalta, Espinar (George, min.74), Carlos, Valdivia, Limon, Abraham et Juanra Pliego (Juanfri, min.68)Tolède:Olmedo, Mansour, César Ortiz, Gomis, Leo Blázquez (Álvaro Antón, min 69), Chele (Cubero, min 77), Fran Sabaté (Alex Martin, min 69), Pituli, Rodri, Mamau et Rubén Moreno (Oussama Chit, min 90)Stade:Ville de Puertollano « Cerrú »Buts:Leo Blázquez (0-1, min.23) et Limon (1-1, min.53)