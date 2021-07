Calypso St. Barth se relance en tant que marque de vente directe aux consommateurs – WWD

Calypso St. Barth, une marque de style de vie de villégiature qui a quitté l’entreprise en 2017, est sur le point de faire son retour en tant que marque de vente directe aux consommateurs.

Fondée en 1992, Calypso St. Barth s’est imposée comme une destination toute l’année pour les vêtements et accessoires de luxe, mais a connu des temps difficiles et, en 2017, a liquidé la totalité de ses 15 millions de dollars d’inventaire dans ses 16 magasins avant de fermer définitivement toutes les portes restantes. C’était un mois après qu’un groupe de créanciers a forcé la marque à la faillite du chapitre 7.

Les actifs de propriété intellectuelle de Calypso, tels que son nom commercial et son adresse Web, ne faisaient pas partie de la vente de la faillite et sont restés avec son propriétaire, Solera Capital, une société de capital-investissement, qui a acheté la marque à la fondatrice de Calypso Christiane Celle en 2007. À cette époque la marque exploitait environ 30 magasins et près de 60 millions de dollars de ventes. L’entreprise a finalement souffert du passage à la vente au détail et au marketing en ligne.

Maintenant, la marque est supervisée par le président M. Oliver Regan et l’équipe créative est celle derrière la marque de style de vie de surf et de maillots de bain durables Ansea, une entreprise sœur. En plus d’être président de Calypso St. Barth, Regan occupe également un poste de direction chez Beval Saddlery LLC, également détenue par Solera.

Debbie Bancroft, qui a travaillé de nombreuses années en étroite collaboration avec la marque en tant que conseillère et cliente fidèle, travaille également avec l’équipe actuelle en tant que conseillère de marque.

« Les clients de Calypso sont aussi passionnés par la marque que nous le sommes », a déclaré Regan. « Nous parlons aux femmes sophistiquées qui aiment les pièces uniques et intemporelles. En tant que marque, nous avons repensé à notre héritage et nous nous sommes développés de manière moderne. La ligne a été organisée par notre équipe de conception – elle est rafraîchissante et démontre à quel point cette marque de style de vie est unique.

La collection se compose de maillots de bain de prêt-à-porter, de soirée et de fabrication durable. Les tissus vont du voile de soie de coton, du lin et de la popeline à la mousseline de soie et la charmeuse. Les couleurs incluent le turquoise, les verts, le rose, l’orange, le moka sablonneux et le sable beige. Le maillot de bain est fait de tissu mort et de nylon Econyl régénéré.

En plus de son activité de vente directe aux consommateurs, Calypso s’associera à des destinations de vente au détail stratégiques, en commençant par un pop-up à Tenet à East Hampton à partir de cette semaine et à Tenet à Southampton la semaine prochaine. Ils prévoient également de vendre dans les coins des détaillants non traditionnels.

Bancroft a déclaré que Solera avait toujours l’intention de se relancer. « De toute évidence, le commerce de détail a connu un changement majeur depuis lors [2017] puisque nous étions fortement physiques, et maintenant nous sommes principalement en direct avec les consommateurs, avec quelques comptes de gros. Nous avons toujours eu l’intention de revenir », a-t-elle déclaré. Bien qu’elle n’exclue pas les magasins physiques, elle a déclaré que les consommateurs achetaient en ligne de nos jours.

Discutant de la différence entre la nouvelle Calypso et les incarnations précédentes, Bancroft a déclaré qu’il était important qu’elles conservent leurs pièces patrimoniales. «Nous avons un public tellement fidèle là-bas. Ils s’accrochent à leurs pièces. Nous aurons également un élément vintage sur notre site. Je pense que c’est un peu plus récent, un peu plus branché, un peu plus jeune », a-t-elle déclaré.

L’objectif est de séduire les clients fidèles de la marque, ainsi que leurs filles et petites-filles. À terme, le plan est d’avoir des collections capsules avec des designers invités.

La première collection, qui s’appelle « une lettre d’amour à l’héritage de la marque », se concentre sur les pièces de héros. Clin d’œil aux codes “bohème” français des années 60 et 70, ainsi qu’aux techniques de travail manuel indiennes telles que la broderie au fil, l’impression au bloc et l’appliqué qui seront des constantes pour la marque au fur et à mesure de son évolution.

Les collections sont produites dans des usines fondées et gérées par des femmes en Inde. Des pièces en tricot et des maillots de bain sont fabriqués dans le centre de confection de New York dans des usines fondées par des femmes. Les maillots de bain représenteront 10 pour cent de l’offre. Les pièces estivales se vendront entre 125 $ et 625 $. Pour les mois d’hiver, Calypso proposera des cachemires, des jeans et des tricots, comme dans sa précédente incarnation.

De nouvelles collections seront introduites toutes les deux à trois semaines, a déclaré Bancroft. L’exécution est sous-traitée à partir d’un entrepôt Calypso. Regan a refusé de donner une projection des ventes pour la première année.

