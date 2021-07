Calyx : ce VPN gratuit et illimité vaut-il la peine d’être téléchargé ?

Installez un ou deux VPN sans frais et vous trouverez souvent des pièges cachés. Ils sont gratuits pendant un jour ou deux, puis ils facturent ; ils sont bourrés de publicités ; les connexions tombent toutes les cinq minutes et le développeur est si anonyme que vous n’avez aucun moyen de savoir s’il est digne de confiance.

Si tout cela vous semble très familier, Calyx VPN va sembler trop beau pour être vrai. Un VPN gratuit, aucune limite de bande passante, aucune inscription requise et des applications pour Android, Mac et Linux ? Il doit y avoir un hic, non ?

Eh bien, peut-être pas. Ce n’est pas le service gratuit anonyme habituel : Calyx est fourni par le Calyx Institute, une organisation à but non lucratif établie de longue date qui dit qu’elle est “consacré à l’étude, au test, au développement et à la mise en œuvre de technologies et d’outils de confidentialité…”

Il est alimenté par des dons, il n’y a donc pas de publicités ennuyeuses. Vous pouvez installer et utiliser le service sans communiquer votre adresse e-mail ou toute autre donnée personnelle. Et les applications sont également open source, donc les experts peuvent consulter le code pour voir exactement ce qu’il fait.

Cela nous semble bien, mais comment Calyx fonctionne-t-il dans le monde réel ? Nous avons regardé de plus près.

Installer

Le site Web de Calyx est à peu près aussi simple que nous l’avons vu, mais c’est probablement une bonne chose. Il n’y a aucune publicité, aucun graphique brillant, aucune tentative de vous dire des choses que vous savez déjà – c’est un peu plus qu’une brève explication du service et un lien vers la page de téléchargement de Calyx.

Calyx utilise une application open source basée sur OpenVPN de Bitmask, développée par le LEAP Encryption Access Project (un autre projet à but non lucratif.) Il existe des téléchargements pour Android, Mac et Linux, ou vous pouvez en obtenir une copie directement sur le Play Store.

Nous avons téléchargé et exécuté l’application Android et choisi Calyx comme fournisseur. L’application nous a demandé si nous souhaitions créer un profil. Était-ce un piège caché pour briser l’anonymat ? Nous avons accepté l’offre, et non : elle nous a juste demandé d’entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe, aucune adresse e-mail requise.

Quoi que nous ayons entré, l’application a averti : « essayez à nouveau : mauvaise réponse du serveur ». Avons-nous choisi un nom d’utilisateur existant, enfreint une règle de mot de passe ? L’application ne disait rien, agaçant.

Heureusement, Calyx dispose également d’une option « Utiliser de manière anonyme » qui nous a permis de ne pas avoir de profil, nous avons donc choisi cette option et nous sommes immédiatement entrés.

Caractéristiques

L’application Calyx VPN est suffisamment simple pour que même un débutant total en VPN puisse l’utiliser immédiatement. Appuyez sur le bouton Activer, regardez les messages « Connexion… », et en quelques secondes, un message d’état vous indique « votre trafic est acheminé en toute sécurité via Calyx (New York.) » Et lorsque vous avez terminé, appuyez sur Désactiver et vous êtes déconnecté.

Il n’y a aucun signe d’une liste de serveurs ou d’emplacements au-delà de New York. C’est dommage, mais ce n’est pas non plus surprenant. ProtonVPN Free est financé par les utilisateurs payants de ProtonVPN, par exemple, mais il ne prend toujours en charge que trois emplacements : les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon.

La navigation dans le menu de l’application a révélé une poignée de fonctionnalités bonus intéressantes.

Une option « VPN toujours activé » ouvre les paramètres système d’Android, permettant d’activer le coupe-circuit intégré d’Android d’un simple clic.

« Exclure les applications du VPN » est un système de tunnel partagé, dans lequel vous pouvez choisir des applications qui ne fonctionnent pas avec le VPN ou qui n’en ont pas besoin, et diriger leur trafic via votre connexion habituelle à la place.

Une fonctionnalité « Ponts » vise à vous aider à contourner le blocage VPN et à vous connecter.

Appuyer sur « Afficher les fonctionnalités expérimentales » nous a permis de bloquer les fuites de données IPv6 et même d’utiliser notre appareil comme point d’accès Wi-Fi VPN. Ce n’est pas aussi bon qu’il y paraît – cela ne fonctionne que si vous avez des autorisations root sur votre appareil – mais les options sont ici, si vous pouvez les utiliser.

Performance

Nous n’attendons jamais de grandes performances des services gratuits, mais ils doivent être utilisables au moins pour des tâches de base, peut-être une simple navigation et des e-mails.

Nos premiers résultats n’étaient pas excellents, avec SpeedTest.net signalant des téléchargements de 5 à 10 Mbps du Royaume-Uni vers New York. Pourtant, c’est suffisant pour naviguer et peut-être suffisant pour s’en sortir.

Vous pouvez très bien voir de meilleurs résultats à partir d’un autre endroit. Nous avons essayé de nous connecter à partir d’un centre de données français et les téléchargements ont atteint 60-70 Mbps. D’accord, tout le monde n’a pas des niveaux de connectivité de centre de données, mais si vous êtes plus proche du serveur, cela devrait également augmenter vos vitesses.

Calyx n’a pas débloqué US Netflix ou Amazon Prime pour nous, mais ce n’est pas une surprise. Et regardez-le de cette façon : si c’était le cas, nous verrions encore moins de bande passante disponible pour les tâches sans streaming.

Il y avait de meilleures nouvelles dans nos derniers tests de confidentialité. Nous avons vérifié Calyx avec DNSLeakTest.com, DNSLeak.com ou IPLeak.net et n’avons trouvé aucune trace de DNS ou d’autres fuites.

Conclusion

Il y a beaucoup à aimer à propos de Calyx VPN. Gratuit, pas de limite de bande passante, pas besoin de s’inscrire, fiable, facile à utiliser et sans publicité pour vous gêner.

Le service n’a pas les fonctionnalités ou les capacités de déblocage d’ExpressVPN, NordVPN ou de l’un des grands noms, bien sûr. Pas de surprise du tout quand c’est entièrement gratuit.

Les vitesses semblent médiocres dans au moins certains endroits, et nous pensons que ce sera le problème le plus important pour la plupart des utilisateurs.

S’il est assez rapide pour vous, cependant, Calyx vaut vraiment la peine d’être téléchargé, ne serait-ce que pour être utilisé comme VPN de secours d’urgence en cas de défaillance de votre service principal.

