Calzada demande plus de soutien institutionnel

01/06/2021 à 19:28 CEST

Jeanne Blanch

Esteve Calzada il critiquait le soutien du conseil municipal au Centre d’Esports. « Avec l’aide actuelle, nous n’allons nulle part. Ils nous ont demandé de prendre en charge le paiement des consommations du club d’un montant de 150 000 à 200 000 euros & rdquor;, a déclaré le président d’Arlequin lors d’une conférence de presse qui a servi à faire le point sur toute l’actualité du club.

En premier lieu, Calzada s’est excusé auprès des partenaires et s’est autocritique et a assuré que le groupe d’investissement qu’il dirige n’allait pas se retirer du projet. Bien sûr, il a demandé plus d’aide financière s’il veut revenir au football professionnel. « On obtient un budget correct pour la saison prochaine mais pas pour se battre pour monter avec les autres équipes & rdquor;.

Enfin, le leader a tenu à préciser que ils continuent de parier sur Antonio Hidalgo et son staff technique « parce qu’ils sont les mieux préparés & rdquor; et a confirmé que dans les prochains jours, il rencontrera le directeur sportif Jose Manzanera.