Les Panthers de la Caroline n’ont pas attendu longtemps pour que l’ancien joueur par excellence et premier choix au classement général Cam Newton soit impliqué dans l’offensive contre les Cardinals de l’Arizona. Tout ce dont il avait besoin était une pièce.

Les Panthers ont récupéré Newton cette semaine après que la blessure de Sam Darnold les a mis dans une situation désespérée au poste de quart-arrière. Newton, qui a été libéré par la Nouvelle-Angleterre avant la semaine 1, a passé la moitié de la saison sans équipe avant de finalement recevoir cet appel de son ancien club.

Eh bien, Newton a annoncé son retour officiel en Caroline lors de son premier snap dans la zone rouge. Au deuxième et but de la ligne des 2 verges, Newton s’est précipité pour un touché facile. Et alors qu’il célébrait le score, il a retiré son casque pour crier : « Je suis de retour !

CAM NEWTON EST DE RETOUR. 📺: #CARvsAZ sur FOX

📱: application NFL pic.twitter.com/6gM8zX7UMX – NFL (@NFL) 14 novembre 2021

Vous pouviez même entendre la voix de Newton à travers l’émission. Il était pompé.

Newton n’a pas terminé non plus au premier quart. Il a suivi ce touché précipité avec un touché de passe à Robby Anderson.

CAM NEWTON ENCORE ! DEUX TDS !! Il est de retour! pic.twitter.com/STtvNFpCXN – Sports complexes (@ComplexSports) 14 novembre 2021

Il est vraiment de retour.