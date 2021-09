Cam Newton a expliqué pourquoi il a été coupé mais je ne peux pas me passer son chapeau

in

Cam Newton a finalement organisé le spectacle Funky Friday qu’il nous avait promis après que les Patriots l’aient coupé et cela nous a révélé tellement de choses.

Newton a finalement révélé pourquoi il croyait avoir été éliminé par les Patriots après avoir apparemment fait la queue pour le poste de départ en Nouvelle-Angleterre.

Il a parlé à son père, Cecil Newton, de la raison. Et il pense que c’est parce que Mac Jones aurait été mal à l’aise avec lui comme remplaçant. Essentiellement, il disait que s’il soutenait Jones et que Jones glissait à un moment donné, il y aurait des questions quant à savoir si Newton devrait revenir et faire le travail à nouveau.

C’est une prise intéressante, c’est sûr.

Non filtré : Cam Newton explique pourquoi il a été libéré par les #Patriots : pic.twitter.com/eFSTAoRigQ – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 septembre 2021

“Permettez-moi d’être honnête avec vous. S’ils m’avaient demandé : ‘Cam, on va donner l’équipe à Mac, tu vas être la deuxième chaîne. Nous attendons de vous que vous soyez tout et certains pour le guider tout au long de ce mandat », aurais-je dit, « Absolument… Mais écoutez, la vérité est la suivante : il aurait été mal à l’aise.

Ce n’était peut-être même pas une conversation si Cam jouait encore. Ce n’est pas comme s’il avait terriblement performé cette pré-saison – il ne pouvait tout simplement pas jouer à cause des règles COVID.

Mais, écoutez. Tout cela est beau et bon. C’est une conversation à avoir. Mais son chapeau. Je ne peux pas oublier son chapeau.

Newton a en fait des chapeaux haut de forme avec des trous pour ses cheveux. Ce que, eh bien, je ne peux pas vraiment décider de ce que je ressens à ce sujet. Cela a l’air un peu sauvage, mais où d’autre va-t-il mettre ses cheveux? Cela a du sens… non ?

Bien sûr, c’est un peu bizarre. Mais la nouveauté ! L’ingéniosité ! Vous devez le respecter. Vous n’avez qu’à le faire.

Est venu Newton, un voleur certifié à mes yeux. Même si c’est un peu ridicule et un peu bizarre.

Regardez notre série de déballage de baskets, Livraison spéciale