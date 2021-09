Cam Newton a révélé la vraie histoire de pourquoi il a été coupé par les Patriots

Cela fait presque deux semaines que les Patriots ont coupé Cam Newton, et maintenant le QB a répondu dans l’une des interviews les plus franches et les plus fascinantes que le football professionnel ait jamais vues. Vendredi matin, Newton a publié une vidéo de 45 minutes intitulée “My Side Of The Story”, où il s’est assis avec son père, Cecil Newton Sr. pour discuter de son processus de coupe.

Ce qui le rend si unique, c’est qu’il ne s’agit pas d’une tirade enflammée et en colère contre les Patriots. En fait, c’est le contraire. À plusieurs reprises tout au long du chat, Newton arrête son père ou fait allusion à sa partialité dans la situation car elle implique son fils, et pas seulement un joueur de football. De plus, Newton est largement élogieux envers Mac Jones, affirmant qu’il jouera au football avec les Patriots cette saison, ajoutant qu’il n’a aucune mauvaise volonté – mais admet également qu’il pense que la Nouvelle-Angleterre aurait gagné beaucoup de matchs avec lui-même à la barre comme bien. Voici les moments qui m’ont marqué.

Dans l’esprit de Cam, il n’y a pas eu un seul grand événement qui a conduit à sa libération

Il est impossible de parler de la libération de Newton de la Nouvelle-Angleterre sans au moins explorer son statut vaccinal. Le quart-arrière a refusé de répondre aux questions de savoir s’il avait reçu le tir pour le protéger contre Covid, et cela a été exacerbé lorsqu’il a fait un voyage à Atlanta et a été contraint de manquer cinq jours en vertu des protocoles de Covid.

On a beaucoup spéculé sur la question de savoir si le statut vaccinal de Newton a conduit à sa libération, mais le QB ne le pense pas (bien sûr, il dirait probablement cela). Ce que Newton discute cependant, c’est de la façon dont il a ressenti le changement d’humeur dans la pratique envers Mac Jones. Ce n’était pas tant que les gens traitaient Cam différemment, mais il pouvait dire que de plus en plus de confiance était accordée à la recrue.

Essentiellement, Newton pense que Jones a réussi le test selon lequel il pouvait gérer la charge, et la décision a été prise avant même que son statut de protocole Covid ne devienne un facteur.

“Quand j’y repense, j’obtenais probablement deux représentants sur ses 10 représentants, et c’est pourquoi cela commençait à avoir du sens.”

Le sentiment de Newton après avoir été libéré n’était pas de la colère, mais de la déception et de la compréhension.

Newton semble frustré que les fans ne comprennent pas la pré-saison

C’est éclairant, car cela nous donne un aperçu du processus de pensée de Newton. Tout en discutant de ses performances, avouons-le, médiocres lors des représentants qu’il a reçus, Newton explique qu’à son avis, la pré-saison est intrinsèquement biaisée contre lui, en raison de la façon dont il joue au football.

«Tous mes plans de match de pré-saison sont en quelque sorte édulcorés, léthargiques, vanillés – ma performance, mes compétences ne se montreront en aucune pré-saison. Il y a des courses de quart-arrière, des courses de conception, des capacités de brouillage – et il y a des moments où j’ai eu l’impression que j’aurais pu brouiller en pré-saison, mais je me dis, mec, je me garde pour la saison.

S’il y a une chose qui rend Newton fou, c’est de prétendre qu’il était un mauvais coéquipier

Le seul élément de toute cette interview où il semble que Cam soit sur le point de se mettre en colère, c’est lorsqu’il discute de certains rapports qui disent qu’il était une distraction dans les vestiaires.

«Je me donne une tape dans le dos, car jamais personne dans l’établissement, joueur, entraîneur – personne n’a rien à dire sur une conduite préjudiciable au vestiaire. Je suis fier de moi-même et je suis toujours fier d’être le professionnel ultime.

Newton nie avec véhémence avoir fait quoi que ce soit au sein de l’organisation pour justifier d’être coupé.

Cependant, il pense qu’il aurait été une distraction

Newton tire de la hanche sur celui-ci, et il a tout à fait raison. À ce stade, il est convaincu que Mac Jones a fait assez pour avoir une chance de commencer le camp d’entraînement, ce qui a fait de la présence de Newton un handicap.

“La raison pour laquelle ils m’ont relâché, c’est parce qu’indirectement j’allais être une distraction. Juste mon aura, juste mon aura – et je vous l’ai dit hors caméra. C’est ma bénédiction et ma malédiction. Lorsque vous amenez Cam Newton dans votre établissement, lorsque vous amenez Cam Newton dans votre franchise, les gens sont intéressés, les gens sont intrigués. « Qui est-il ? Pourquoi parle-t-il comme ça ? Pourquoi porte-t-il ses cheveux comme ça ? Toutes ces questions.

Newton poursuit en disant que s’il avait été écarté et demandé d’être un mentor pour Jones, il l’aurait fait avec plaisir – mais il pense que Jones aurait été mal à l’aise si tel avait été le cas. Purement parce que tout dérapage, toute erreur aurait conduit à des appels pour que Newton commence. Ce n’est pas quelque chose dont un jeune QB a besoin.

Tu devrais vraiment regarder tout ça

Si vous en êtes capable, cela vaut la peine de regarder toute cette interview. Une grande partie du ton et de l’émotion peuvent se perdre juste en citant, mais vous avez vraiment l’impression que Newton n’est pas en colère contre les Patriots, ou prêt à broyer une hache avec Bill Belichick, Mac Jones ou Josh McDaniels – il comprend simplement que c’est une partie de l’entreprise. Si nous obtenons des rencontres plus franches comme celle-ci, nous pourrions vraiment voir quelque chose de très spécial et de très inhabituel parmi les interviews normalement ennuyeuses de la NFL.