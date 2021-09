Cam Newton coupé; Damien Harris est le vainqueur du football Fantasy

J’étais prêt à écrire un article plus long sur ce que Cam Newton coupé par les Patriots signifiait pour le monde du football Fantasy, en particulier pour les joueurs de la Nouvelle-Angleterre.

Mais il n’y a vraiment qu’un seul joueur dont nous devrions discuter, et c’est Damien Harris.

Le porteur de ballon de troisième année devrait être le RB1 en Nouvelle-Angleterre, et bien que nous puissions voir beaucoup de James White comme le rattrapant une fois de plus avec une pincée de la recrue Rhamondre Stevenson, il était clair que Harris obtiendrait la majorité d’y porte.

Ce qui était moins clair, c’est le nombre de touchés qu’il accumulerait. Il n’a trouvé paydirt que deux fois en 2020, et c’est en partie parce que Newton a marqué 12 fois au sol la saison dernière et a ajouté 592 verges au sol.

Vous faites le calcul ici. Pas de Cam Newton, et devinez qui va probablement en profiter dans la zone rouge cette saison.

La ligne de but de Damien Harris porte 🚀🚀🚀 Les touchés de Damien Harris Valeur fantastique de Damien Harris 🚀🚀🚀

Damien Harris ne fera pas grand-chose dans le jeu de passes, mais il verra plus de travail sur la ligne de but avec Mac Jones sous le centre. C’est une bonne nouvelle (à un certain niveau) pour la valeur fantastique d’à peu près tous les joueurs de compétences offensives des Patriots.

– Michael Fabiano (@Michael_Fabiano) 31 août 2021