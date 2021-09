Cam Newton dit aux fans “s’il vous plaît ne vous sentez pas désolé pour moi”

Le monde du football a été choqué lorsque tout le monde a découvert que Cam Newton n’était plus un New England Patriot.

Cela semble sortir de nulle part. Bien que Newton manquait de temps à cause du protocole COVID-19 de la NFL, il avait relativement bien joué pendant la pré-saison et s’entraînerait également bien.

Bill Belichick nous a même dit qu’il allait dans la bonne direction et qu’il avait l’air mieux qu’au début de la saison dernière.

Puis, quelques heures plus tard, Newton a été coupé.

Maintenant, tout le monde se demande où il ira et ce qu’il fera ensuite. Certaines personnes ont regretté qu’il ait perdu son emploi de la manière dont il l’a fait.

Newton avait un message pour tout le monde, cependant. Il a publié une déclaration rapide sur Instagram remerciant tout le monde pour leur inquiétude, mais son message à tout le monde – dans cette même horrible police de Cam Newton – n’était pas de s’en inquiéter.

L’ex-patriote QB Cam Newton avec un joli message, via sa story IG, à sa sortie de Foxboro. Dites ceci pour Newton : était un très bon coéquipier et s’intégrait parfaitement dans la culture là-bas. pic.twitter.com/oueMYj9ILb – Albert Breer (@AlbertBreer) 31 août 2021

«J’apprécie vraiment tout l’amour et le soutien pendant cette période, mais je dois dire… S’il vous plaît, ne vous sentez pas désolé pour moi. Je vais bien.”

Et voila. Newton ne semble pas trop préoccupé par son avenir. On dirait qu’il ne veut pas non plus que ses fans le soient.

Il finira probablement quelque part bientôt. Espérons qu’à ce prochain arrêt, il soit également vacciné pour pouvoir conserver son emploi.

