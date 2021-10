Cam Newton est déterminé à jouer dans la NFL, et l’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll, a confirmé que son équipe faisait partie de ceux qui ont engagé des pourparlers avec l’ancien quart-arrière des New England Patriots.

Newton a confirmé les informations selon lesquelles il avait reçu le vaccin COVID-19 dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube dimanche, ajoutant qu’il était prêt à revenir cette saison.

CAM NEWTON, EYEING NFL RETURN, SE FAIT VACCINÉ CONTRE COVID-19: RAPPORT

« Enfer, oui, je veux toujours jouer au football. J’ai toujours envie de sortir et de jouer et de faire quelque chose que je fais depuis que j’ai sept ans », a déclaré Newton, via NBC Sports Boston. « Mais aussi, c’est comme, mon frère, je suis bien plus qu’un joueur de football. Genre, respecte-moi en tant que tel. »

Le quart-arrière des New England Patriots Cam Newton, au centre, célèbre son touché précipité avec ses coéquipiers dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore, dimanche 15 novembre 2020, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Charles Krupa)

Il a poursuivi: « J’attends juste la bonne opportunité. Et vous vous demandez probablement: » Personne ne veut de Cam. » C’est un mensonge, j’ai reçu des offres. Mais la réalisation de cela est, cela doit être juste. »

Parmi les équipes intéressées par Newton figurent les Seahawks, qui sont privés du quart-arrière vétéran Russell Wilson pendant au moins deux semaines de plus.

« Juste pour que vous le sachiez, nous lui avons déjà parlé », a déclaré Carroll lundi à la radio 710 ESPN. « Nous parlons à tous ceux qui pourraient nous aider. Pour revenir à la philosophie de base que nous défendons toujours ici, c’est que nous allons être en compétition à chaque tournant avec quiconque serait disponible. Nous y sommes donc. «

7 octobre 2021 ; Seattle, Washington, États-Unis ; Le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson (3) cherche à passer contre les Rams de Los Angeles au cours du deuxième trimestre à Lumen Field. (Joe Nicholson-USA TODAY Sports)

Lorsqu’on lui a demandé comment ces pourparlers se sont déroulés, Carroll a déclaré: « Ils allaient bien. »

Newton a apparemment été libéré des Patriots en septembre après avoir été contraint de manquer cinq jours après un « malentendu » avec les protocoles de test COVID de la ligue. Il n’a pas été autorisé à entrer dans les locaux de l’équipe jusqu’à ce qu’il ait un test de coronavirus négatif le cinquième jour de son absence.

La Nouvelle-Angleterre aurait été mécontente de la situation, mais rien n’indiquait vraiment que la libération de Newton était liée à l’incident des tests.

Cam Newton, numéro 1 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, affronte les Eagles de Philadelphie lors du match préparatoire au Lincoln Financial Field le 19 août 2021 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Les Patriots ont défait les Eagles 35-0. (Photo de Mitchell Leff/.)

Newton a déclaré dans la vidéo de dimanche qu’il était maintenant vacciné, mais a ajouté que « les effets secondaires ne m’ont pas été bénéfiques » pour ne pas avoir reçu le vaccin.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.