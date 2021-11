Cam Newton explique pourquoi il est revenu aux Carolina Panthers

Cam Newton est de retour avec les Panthers de la Caroline. Jeudi, les Panthers et Newton ont convenu de conclure un contrat et seront probablement le quart partant le plus tôt possible. En parlant aux journalistes vendredi, Newton a expliqué pourquoi il était revenu dans l’équipe qui l’avait supprimé après la saison 2019.

« Quand vous réfléchissez à la question, vous vous demandez personnellement : « Qu’est-ce que vous cherchez dans une équipe ? » L’un d’eux, pas dans un ordre particulier, sont-ils un prétendant ? » Newton a déclaré, selon NFL.com. « Deuxièmement, quelles sont les chances, avez-vous une opportunité réaliste d’être si tard dans la saison pour concourir? N ° 3, quelles sont les compétences autour, afin que vous puissiez également montrer vos talents? Vérifiez, vérifiez, vérifiez. C’était une évidence, et évidemment, il y avait une dimension supplémentaire où la familiarité ici…

« Mais encore une fois, j’arrive au point que tout le monde veut parler du retour de Cam, ceci, cela et le troisième. Ce n’est vraiment pas. C’est vraiment … Écoute, tu sais pourquoi je suis ici, et ce n’est pas t pour aucun stratagème, ce n’est pas pour aucune vente de billets, ce n’est pas pour aucune histoire de Cendrillon. C’est pour gagner des matchs de football, et c’est à peu près ce qui me tient à cœur et c’est comme ça que je m’y prends.

Newton a passé ses neuf premières saisons (2011-2019) avec les Panthers avant de signer avec les New England Patriots en 2020. Il a disputé 15 matchs la saison dernière et a complété 65,8 % de ses passes pour 2 657 verges, huit touchés et 10 interceptions. Newton a également accumulé 592 verges et 12 touchés en 137 courses. Il a été coupé par les Patriots avant le début de la saison 2021 alors que le quart recrue Mac Jones l’a battu pour la position de départ. Newton, qui a remporté le titre de MVP de la NFL en 2015, revient maintenant en Caroline pour remplacer Sam Darnold, absent de quatre à six semaines en raison d’une blessure à l’épaule.

« Il y a un vieil adage, restez prêt pour ne pas avoir à vous préparer, et je peux dire que je suis resté assez prêt », a déclaré Newton. « Mais c’est quand même un processus … Je pense que mon plus grand impact que je veux en quelque sorte conduire et que je veux être ramené à la maison est la responsabilité. Je me tiens responsable de m’assurer que je fais n’importe quoi coach (Matt) Rhule me demande, ainsi que l’entraîneur Joe (Brady). S’assurer que s’ils peuvent me faire confiance en tant que coéquipier de confiance, je pourrai demander des comptes à tout le monde. »