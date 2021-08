Cam Newton, Mac Jones avait l’air bien

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin. Charles Curtis remplace Andy Nesbitt.

Je sais, je sais : c’est la pré-saison. Une équipe peut aller 3-0 puis gagner comme trois matchs de saison régulière.

Et même si le blanchissage des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Eagles de Philadelphie jeudi ne signifiait presque rien, j’ai eu ce sentiment au creux de l’estomac. Vous connaissez celui-là: il n’y a aucun moyen que les Pats puissent être bons ENCORE sous Bill Belichick… n’est-ce pas?

Et puis : Ouais. Ça se passe.

Rappelons-nous : dans une saison 2020 pas comme les autres et avec un groupe de joueurs qui se sont retirés, les Patriots ont remporté sept matchs.

Cette intersaison, ils ont consacré des améliorations, apportant des talents en attaque (Nelson Agholor, Kendrick Bourne, Hunter Henry et Jonnu Smith) et en défense (Matthew Judon, Jalen Mills et Kyle Van Noy). Et le plus gros mouvement de tous peut être la rédaction de QB Mac Jones.

Cela a créé un très bon problème pour Belichick. Jones avait fière allure jeudi, avec une fiche de 13 sur 19 pour 146 verges. L’un de ses meilleurs lancers a été une passe incomplète à N’Keal Harry qui aurait dû être attrapée.

Mais Cam Newton a AUSSI bien semblé, avec une fiche de 8 sur 9 pour 103 verges et un score.

Belichick peut soit démarrer le vétéran qui aura désormais un ensemble d’armes bien amélioré autour de lui (qui semble également avoir retrouvé son fanfaron), soit la recrue qui a montré des éclairs de talent de premier tour jusqu’à présent.

La clé ici est une certaine stabilité dans l’ère post-Tom Brady. Si Jones est la réponse maintenant ou plus tard, c’est une bonne nouvelle pour la franchise. Si Newton est beaucoup plus à l’aise et en bonne santé au cours de la deuxième année, les Pats peuvent toujours concourir dès maintenant dans un AFC East de plus en plus compétitif.

Salut. On y va encore une fois.

