Cam Newton publie un message cryptique au milieu des débuts des Patriots de Mac Jones

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Cam Newton, a publié un message cryptique en ligne au milieu des débuts de pré-saison de la recrue Mac Jones.

Newton et Jones sont actuellement engagés dans une sorte de bataille pour la place de quart partant.

La semaine dernière, lors du match préparatoire des Patriots contre l’équipe de football de Washington, Newton a amassé 49 verges sur 4 passes sur 7. Il a ensuite été remplacé lors de la sortie par Jones, qui a enregistré 89 verges sur 13 passes sur 19.

Après coup, Newton a posté ce message sur Instagram :

Quelques semaines plus tôt, Newton avait adopté un ton beaucoup plus direct (et moins mystérieux) en discutant à la fois de Jones et de son avenir en Nouvelle-Angleterre.

La bataille du quart-arrière des Patriots sera à surveiller. Jones est évidemment considéré comme l’appelant à long terme, mais il reste à voir si l’entraîneur-chef Bill Belichick le juge digne de ce rôle cette année.

Quant à Newton, aussi bonnes que soient ses intentions sans aucun doute, il est également difficile d’ébranler le souvenir de son échec de la saison dernière. À un moment donné en 2019-2020, les équipes adverses se moquaient littéralement ouvertement des Patriots pour leur ineptie offensive.

D’une manière ou d’une autre, cela va être une grosse année pour les Patriots. Soit ils reviendront et reviendront à un semblant de ce qu’ils étaient autrefois, soit nous pourrons officiellement planter une fourchette dans la dynastie une fois pour toutes.

