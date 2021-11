Cam Newton rencontrera l’équipe de la NFL en tant qu’agent libre QB cherche à revenir

Cam Newton pourrait être de retour dans la NFL très bientôt. Selon le Charlotte Observer, le MVP 2015 de la NFL rencontre les Panthers de la Caroline jeudi. Newton a déjà joué pour les New England Patriots, mais a passé ses neuf premières saisons avec les Panthers. L’équipe est à la recherche d’un autre quart-arrière alors que Sam Darnold est blessé à l’épaule.

Newton a été coupé par les Patriots en août après avoir commencé pour l’équipe pendant la majeure partie de la saison 2019. Les Patriots ont remplacé Newton par la recrue Mac Jones et ont mené l’équipe à une fiche de 5-4 en neuf matchs. En septembre, Newton est apparu dans une vidéo YouTube et a expliqué pourquoi il avait été libéré.

« Pendant ce temps, j’ai commencé à voir des signes de changement. … Est-ce que je pense que cela se serait produit sans que je sois absent de l’équipe pendant cinq jours? Honnêtement, oui. Cela allait arriver. Cela a-t-il aidé à faciliter la décision? Oui », a déclaré Newton, qui a également évoqué l’idée d’être un remplaçant de Jones. « Laissez-moi être honnête avec vous. S’ils m’avaient demandé : « Cam, nous allons donner l’équipe à Mac, vous allez être la deuxième chaîne ; nous nous attendons à ce que vous soyez tout et certains pour le guider tout au long cette tenure », aurais-je dit, « Absolument, mais écoutez, la vérité est la suivante : il aurait été mal à l’aise. »

Newton s’est fait un nom en tant que membre des Panthers. L’équipe l’a coupé pendant l’intersaison en 2020 malgré le fait d’avoir mené les Panthers à une apparition au Super Bowl en 2015. « Cam a beaucoup compté pour cette organisation et les Carolines », a déclaré le directeur général Marty Hurney dans un communiqué de presse à l’époque. « Tout le monde a vu ses performances sur le terrain. J’ai eu le privilège de voir à quel point il travaillait dur en dehors du terrain et son engagement envers cette équipe quand personne ne regardait. C’est le compétiteur ultime et cela lui fait mal physiquement de perdre. Il l’a voulu. équipe à la victoire à de nombreuses reprises et sera toujours considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de cette franchise. Ses contributions à cette équipe, cette communauté et le football laisseront un impact durable sur notre organisation. »

L’ajout de Newton pourrait être le coup de pouce dont les Panthers ont besoin alors qu’ils entraient dans la seconde moitié de la saison. Ils ont actuellement une fiche de 4-5 cette année et seulement un demi-match derrière les Falcons d’Atlanta pour la dernière place de wild card au classement des séries éliminatoires de la NFC.