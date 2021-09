Cam Newton se fait couper signifie Mac Jones contre Tua Tagovailoa

La nouvelle surprenante de la Nouvelle-Angleterre mardi matin avec le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, a envoyé des ondes de choc dans le monde de la NFL.

Cela signifie que la recrue Mac Jones sera le partant de la semaine 1 pour les Pats. Et beaucoup de gens, après le choc initial du changement d’alignement, ont pris note d’une chose très intéressante : les Pats et les Dolphins de Miami s’affronteront le dimanche d’ouverture de la saison.

Et cela signifie que Jones affrontera Tua Tagovailoa dans une bataille d’anciens quarts et coéquipiers de l’Alabama. C’est plutôt cool, n’est-ce pas ?

Tagovailoa était le partant de Crimson Tide après sa performance irréelle lors du match pour le titre national 2018, et Jones a pris sa place après que Tagovailoa a subi une blessure à la hanche en 2019.

Au fait, selon Roll Tide Wire, les deux n’ont pas beaucoup parlé :

Le journaliste d’Alabama Rivals, Tony Tsoukalas, était présent et a cité Tagovailoa sur les différentes questions qui lui ont été posées.

Alors qu’il parlait de son retour à Tuscaloosa et de l’événement, on lui a demandé s’il avait parlé avec l’ancien quart-arrière de Crimson Tide Mac Jones, qui a été repêché n ° 15 au repêchage de la NFL en 2021 contre le rival de Tagovailoa, le New England. Patriotes.

« Je n’ai jamais eu l’occasion de parler à Mac. J’ai été occupé avec notre équipe. Je sais qu’il a été très occupé à rivaliser avec les gars de la Nouvelle-Angleterre.

« S’il veut un jour parler, je suis là. Je pense que c’est dur avec ce qu’il fait. Il doit étudier le livre de jeu, c’est aussi sa première année. Je connais le genre de perfectionniste qu’il est, donc je sais qu’il va beaucoup étudier.