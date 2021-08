Cam Thomas et plus d’observations de la ligue d’été. Plus : Mirin Fader

Kevin O’Connor a atterri à Las Vegas pour la ligue d’été, alors lui et Chris plongent dans toutes leurs observations, en commençant par la façon dont se porte la classe des recrues de l’année dernière et si nous les avons sous-estimés en raison des défis créés par COVID-19 (1 : 00). Ensuite, ils parlent de l’incroyable aubaine de score de Cam Thomas et de son ajustement sur les Nets (13:20), des contributions de quelques joueurs non repêchés, comme Isaiah Miller et Omer Yurtseven (21:18), Kevin voyant enfin Alperen Sengun jouer en personne ( 28h45) et sur quels joueurs les gens de Las Vegas bourdonnent (33h00). Enfin, Mirin Fader de The Ringer se joint à nous pour parler de son nouveau livre, Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP (37:05).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Invité : Mirin Fader

Producteur associé : Sasha Ashall

