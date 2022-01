Cam Thomas, héros inattendu d’une victoire épique des Brooklyn Nets

Incroyable je trouve celui qui met en vedette Brooklyn Nets et San Antonio Spurs, dans lequel il y avait des alternatives constantes sur le tableau de bord. L’exercice de survie effectué par les Texans, menés par Loonie Walker IV, a été répondu par certains Nets qui ont embrassé la grandeur de Kevin Durant et James Harden, avec respectivement 28 et 26 points. Cependant, le dernier ballon a été joué par Cameron Thomas, qui a marqué un panier incommensurable pour gagner 121-119.

