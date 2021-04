Camacho défend Florentino Perez: “Il a été courageux, la Ligue des champions a besoin d’un changement”

Jose Antonio Camacho, le légendaire défenseur du Real Madrid ainsi qu’ancien manager du club et de l’équipe nationale espagnole, est venu sauter à la défense de Florentino Perez. La Super League projetée, dirigée par 12 des plus grands clubs du monde, a fait l’objet d’un examen minutieux. S’exprimant dans le cadre de l’AFE, Camacho a défendu son ancien employeur:

«Florentino Perez a été courageux et vaillant. Tout le monde le rend responsable d’expliquer la Super League, mais la responsabilité est partagée avec les onze autres présidents. Il semble que tous les drapeaux rouges soient inculpés de Florentino », a expliqué Camacho.

L’ancien défenseur du Real Madrid a fait valoir que la Super League n’était jamais une dictature ni un projet totalitaire. Il devait être ouvert aux discussions et aux idées. «Il y a une chose importante, qui est dans la communication de la création de la Super League, qu’ils vont parler avec d’autres organisations. La question est alors de savoir si une décision unilatérale sera prise ultérieurement. »

«L’UEFA n’est personne pour dire qu’un joueur ne peut pas accompagner son équipe nationale parce qu’il fait partie d’un ‘Super Club’. C’est irrespectueux et une grave erreur de sa part [Ceferin’s] partie. Ce n’est pas logique que si ces 12 clubs signaient quelque chose et que le lendemain, tout était faux. En ce qui concerne à la fois l’UEFA et la FIFA, ils devront comprendre les grands enjeux en jeu et dans quelques années, ils devront à nouveau changer la Ligue des champions », a déploré Camacho.

On ne sait toujours pas ce que l’avenir réserve au Real Madrid et au football européen. Florentino Perez continue de faire avancer son projet de Super League malgré le fait que 75% des équipes se retirent déjà. La clarté devrait être apportée dans les semaines et les mois à venir car la saison en cours se termine dans moins d’un mois.