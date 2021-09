Cámara Canon a precio de ganga

in

Lo atractivo de este modelo de Canon es sin duda su tamaño, ya que podemos llevarla fácilmente en el bolsillo a diferencia de otros modelos de cámaras instantáneas. Cuenta con un formato muy ligero y compacto, ya que mide solo 23,7 x 12,1 x 78 cm y tiene un peso de solo 170 gramos. En un dispositivo de este tamaño, nos encontramos con una caméra impresora, es decir, un dispositivo dos en uno fácil de llevar a cualquier parte y con el que podemos capturar todo tipo de imágenes y sacarlas en ese mismo momento en papel.

Dos en uno, camara e impresora

Para ello, cuenta con una lente de 5 mégapixels y la famosa technologie Zink, que permite imprimir nuestras fotos a todo color sin tinta. Además, si lo que queremos es hacer fotos para después imprimirlas y no perder tiempo en ese momento, también cuenta con una ranura para tarjetas de memoria externas micro SD donde podemos guardarlas para poderlas imprimir después.

Esta Canon Zoemini C está equipada con un espejo en la parte delantera para que nuestros selfies salgan perfectos y tiene capacidad para albergar hasta 10 hojas de papel adhesivo de un tamano de 5 x 7,6 cm. De esta forma, vamos a poder tomar un selfie o hacer una foto divertida ya continuación, imprimirla en ese formato. Fotos que ofrecen un gran colorido, resistentes a las manchas, las roturas o incluso el agua. Oui que el papel Zink está cube de nanocristaux que reaccionan cuando se calientan y permiten reproducir imágenes sin borrones, muy resistentes e impermeables. Y todo ello sin la necesidad de tinta.

Además, el papier adhésif con el que funciona esta Canon Zoemini C, permite pegar nuestras fotos donde queramos, en nuestra nevera, un álbum, cualquier cuadro, etc. El tiempo para la impresión es de menos de un minuto.

Entre el resto de características, hay que destacar que dispone de una batterie de 700 mAh de capacité avec un temps de recharge de bronzage solo 1,5 heures, flash intégré, compatible avec le format d’image JPG et admis avec 256 Go de capacité, pour l’espace pour almacenar fotos tampoco es ningún problema.

Offre pour le Canon Zoemini C

El precio oficial de esta cámara instantánea Canon Zoemini C es de 129,99 euros, pero gracias a la oferta que encontramos in estos momentsos in PcComponentes, ahora es posible ahorrar un 11% de descuento. Por lo tanto, únicamente tendremos que pagar un precio final de 114,94 euros.

Los Gastos de envío son gratis si son dentro de la península, mientras que el plazo para la entrega es de tan solo un par de días.