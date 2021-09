Camavinga : « J’aurai peut-être besoin de temps pour m’adapter… ou peut-être pas »

Le Real Madrid a officiellement présenté Eduardo Camavinga comme son nouveau n°25, le joueur révélant à quel point il est ravi de porter le célèbre maillot blanc du club. Juste après une brève séance photo et juste après le discours de Florentino Pérez, le joueur a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. Je suis très fier de venir défendre cet insigne. Je tiens à remercier le président et toute ma famille. Si quelqu’un m’avait dit il y a quelques années que je serais ici, je ne l’aurais pas cru. Hala Madrid !

Plus tard, lors d’une conférence de presse avec les médias nationaux et internationaux, Camavinga a parlé davantage de son transfert et de ses ambitions.

Il a expliqué : « Le facteur principal de cette décision n’était pas l’argent. C’était pour accomplir un rêve que j’avais depuis mon enfance. Je voulais jouer avec les grands joueurs ici, qui m’apprendront beaucoup. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois quand il est arrivé et je suis très heureux. Je vais tout donner pour ce club.

Dans le discours du président, Pérez a révélé que le Real Madrid suivait Camavinga depuis deux ans. Le joueur a donc été pressé de savoir quand exactement les discussions ont commencé sur ce transfert et avec qui il a parlé. À cela, Camavinga a répondu: “Je savais que le Real Madrid était intéressé, mais je ne le savais pas spécifiquement à l’âge de 16 ans. Même maintenant, je n’y pense pas. Mes parents s’occupent de ces questions. Le transfert a été effectué dans les derniers jours du marché, mais à qui j’ai parlé et à qui je n’ai pas parlé est un secret.

Camavinga sur sa position au milieu de terrain du Real Madrid

On ne sait pas encore où jouera Camavinga au milieu de terrain, ayant occupé différents rôles avec Rennes. Interrogé sur où il pense qu’il s’intégrera, l’adolescent a déclaré: «Je suis jeune et j’ai peut-être besoin de temps pour m’adapter. Ou peut être pas. Il faudra voir. Dans tous les cas, je me sens bien préparé. Je suis ici pour apprendre. Je devrai démontrer à l’entraîneur que je suis prêt. Donc, je vais travailler très dur pour gagner des minutes et j’essaierai ensuite de profiter de ce temps de jeu. On me pose souvent des questions sur ma position. Je n’aime pas me comparer aux autres joueurs. J’aime jouer devant la défense, mais je peux aussi jouer plus en avant. Je suis prêt à m’adapter et à découvrir tous les postes. Où que l’entraîneur me place, je jouerai là-bas et je donnerai tout.

Pressé sur ses principales qualités, il a déclaré : « Je pense que je peux aussi apporter de la qualité, des compétences techniques et de l’agressivité. Mes qualités techniques et l’agressivité dans mon jeu sont mes principales qualités.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait prêt à jouer ce dimanche contre le Celta Vigo, alors que le Real Madrid est à court d’entrejeu en raison de blessures et de la pause internationale, Camavinga a déclaré : “Oui, je suis prêt. L’entraîneur devra décider, mais je suis prêt à jouer.

Camavinga sur ses idoles du Real Madrid

Lorsqu’on a demandé au jeune qui grandissait ses idoles du Real Madrid, il a fait référence à l’ère Galácticos – même s’il est en fait né en novembre 2002, après les signatures des trois joueurs qu’il a mentionnés. Il a dit que ses idoles étaient : “Ronaldo, Zidane, Figo, tous les grands joueurs qui ont été ici.”

Karim Benzema a également été élevé et on a demandé à Camavinga ce que cela signifierait de travailler avec l’attaquant. Il a déclaré : « Benzema est une idole pour tous les joueurs français. Il s’entend bien avec les jeunes joueurs, comme vous le voyez Vinícius. J’espère qu’il pourra m’aider aussi.