Camavinga : « J’étais fatigué après mon premier entraînement avec le Real Madrid »

Le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, s’est exprimé dans une interview avec le site Web français Telefoot, où il a partagé ses pensées et ses sentiments après être devenu madridista, expliquant également ce qu’il avait ressenti au cours des premiers jours.

« La qualité de chacun et les entraînements sont les deux choses qui m’ont le plus surpris jusqu’à présent. Quand je suis arrivé ici le premier jour, j’étais fatigué après le premier entraînement, mais je m’y suis habitué. Peut-être que la langue est ce qui est plus difficile pour moi en ce moment parce que j’aime faire des blagues et rire avec tout le monde et mon espagnol n’est pas encore très bon », a déclaré Camavinga.

Le milieu de terrain a également expliqué qu’il ne savait pas comment réagir lorsqu’il a marqué son premier but pour Madrid lors de ses débuts.

«Je veux juste aider l’équipe, je n’étais pas directement impliqué dans le but, si vous faites attention, je courais juste sur le côté droit et j’ai profité d’un rebond pour marquer. De plus, au début, je n’ai tout simplement pas célébré parce que je n’aurais jamais pensé marquer à mes débuts. J’ai regardé l’arbitre, puis je suis devenu fou », a-t-il déclaré.

Camavinga a conclu sa brève interview en faisant l’éloge de Benzema.

« C’est un vrai leader. Nous parlons beaucoup et je ne savais pas que c’était une personne très amusante. Il dirige tout le groupe », a conclu le milieu de terrain.