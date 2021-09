Camavinga : « Le Real Madrid est le plus grand club du monde »

Le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, s’est entretenu avec la chaîne de télévision du club et a partagé ses sentiments après avoir passé ses premiers jours dans la capitale espagnole. Camavinga a félicité ses coéquipiers et a révélé que l’un d’eux lui avait dit qu’il l’attendrait.

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde et a remporté le plus de titres de tous les temps. C’est un club qui fait rêver et qui a remporté plus de trophées que tout autre dans l’histoire. Il suffit de regarder le nombre de Coupes d’Europe qu’ils ont remportées. Nous rêvons tous du Real Madrid depuis notre enfance », a déclaré Camavinga.

Le jeune joueur a révélé qu’un de ses nouveaux coéquipiers lui avait parlé dans le passé pour essayer de le convaincre de rejoindre le Real Madrid.

« J’ai parlé à Mendy il y a quelque temps et il m’a dit qu’il m’attendait là-bas. J’apporterai tout mon caractère, combat sur le terrain, technique et approche joyeuse de la vie. C’est ce que je vais donner au Real Madrid”, a-t-il expliqué.

Camavinga sera probablement derrière Casemiro, Modric et Kroos dans la rotation. Ce sont trois milieux de terrain de classe mondiale et Camavinga devra rester patient et apprendre d’eux à chaque séance d’entraînement.

« Ils ont gagné tellement de titres. Apprendre d’eux chaque jour est un plaisir et j’espère suivre leurs traces », a déclaré le Français.

Alors que Camavinga apprendra sûrement l’espagnol avec le temps, le milieu de terrain a également expliqué que l’entraîneur Carlo Ancelotti parle couramment le français, ce qui l’a aidé jusqu’à présent.

« Il parle très bien le français, donc ça facilite les choses. Nous avons parlé, c’était vraiment agréable de toucher la base », a-t-il conclu.