Camavinga marquera-t-il à nouveau ? Les pronostics voient qu’il est possible qu’il répète contre l’Inter

14/09/2021 à 17h21 CEST

Betfair

Eduardo Camavinga sait déjà ce que c’est que de jouer et de marquer avec le maillot du Real Madrid lors de la première de dimanche dernier. Le milieu de terrain français a disputé les trente dernières minutes du match disputé au Santiago Bernabéu contre le Celta de Vigo et il a marqué son premier but, des débuts qui rappellent des galactiques comme Ronaldo, Beckham ou Cristiano qui a également marqué lors de sa première journée en blanc.

Après un bon coup de Modric, Camavinga a profité du rejet pour débuter au Bernabéu. Camavinga, avec 25 sur le maillot, a soulevé les applaudissements de son nouveau public quelques instants avant d’entrer sur le terrain de jeu dans l’une des signatures les plus prometteuses du marché européen. Le Français, arrivé le dernier jour avant la fermeture, est l’une des rares nouveautés que l’équipe d’Ancelotti a pour cette saison.

Plus probable que Casemiro

Il est curieux de voir comment son record de buts n’a pas été beaucoup moins sa marque de fabrique dans sa courte carrière de footballeur. Cependant, selon les prévisions de Betfair, les scores de Camavinga sont payés à 4 € par euro pari, améliorant les présages d’un joueur avec plus de buts et de galons comme Casemiro.. Pour que Casemiro marque, il paie le double, à 8 € par euro misé pour marquer à tout moment pendant le match contre l’Inter. Casemiro a marqué jusqu’à 6 buts en championnat la saison dernière, son meilleur record dans le championnat national depuis qu’il était joueur de Madrid.

Avant d’arriver au Real Madrid, Camavinga avait disputé six matchs avec Rennes et deux avec les moins de 21 ans de France. Contre le Celta, il a joué ses premières minutes et l’intention de l’entraîneur italien est que petit à petit il gagne en importance au sein de l’équipe pour aider dans les trois compétitions.

Confiance dans l’exploitation de sa version de notation

Selon de nombreux analystes, L’équipe de buteurs de Camavinga est sur le point d’exploser et il a déjà marqué quatre buts lors de sa première saison en tant que jeune rennais à seulement 15 ans.. En France, il a marqué un but en championnat par saison et il est frappant de constater qu’il a déjà égalé ce chiffre en moins d’une demi-heure après avoir joué en Espagne. D’autres joueurs tels qu’Alaba, Lucas Vázquez, Isco ou Fede Valverde ont des cotes plus élevées et, par conséquent, génèrent moins de confiance dans les parieurs lors des débuts de la Ligue des champions..