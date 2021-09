Camavinga : « Mon transfert au Real Madrid est arrivé si vite »

La nouvelle recrue du Real Madrid, Eduardo Camavinga, s’est entretenue avec la presse juste après la victoire 3-0 de la France U21, où il a réussi à marquer un but de l’extérieur de la surface. Le milieu de terrain a partagé ses sentiments après être devenu un joueur du Real Madrid.

“Ma signature pour le Real Madrid est arrivée si vite. Je suis très heureux et fier mais je ne veux pas que cette annonce change mon travail pour l’équipe U21. Je vais continuer à donner le meilleur de moi-même et bien sûr je rêve de jouer pour l’équipe de France, mais je veux y aller étape par étape. Maintenant, je vais aller à Rennes pour préparer le déménagement à Madrid », a-t-il déclaré.

Camavinga a également révélé qu’il avait toujours voulu jouer au Bernabeu.

« Oui, j’en rêvais depuis que je suis tout petit. Je veux découvrir le stade, ça doit être impressionnant. J’espère y faire mes premiers pas dès la fin des travaux et de la construction », a-t-il ajouté.

On lui a également demandé de jouer aux côtés de milieux de terrain comme Casemiro, Kroos ou Modric. Camavinga a prouvé qu’il avait un état d’esprit très mature en disant qu’il voulait apprendre de ses nouveaux coéquipiers.

« Ce sont de grands joueurs. S’entraîner et apprendre à leurs côtés sera tout simplement génial. Je vais essayer d’apprendre et de jouer le plus de minutes possible, j’ai hâte de commencer », a conclu le jeune milieu de terrain.