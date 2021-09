Camavinga, talent pour le milieu de terrain blanc

01/09/2021 à 09:11 CEST

L’ancien milieu de terrain rennais, Eduardo Camavinga, a signé pour le Real Madrid pour renforcer la salle des machines. Le joueur est l’un des plus gros projets du football européen et l’un des profils avec le plus de potentiel : est celui qui a joué le plus de matchs en tant que sous-19 dans les cinq ligues majeures avec un total de 71.

français, qui Vous savez déjà ce que c’est de jouer en équipe de France à seulement 18 ans et 294 jours., est en avance sur d’autres joueurs importants en termes de minutes jouées comme Ansu Fati, Mason Greenwood ou Bukayo Saka, qui sont aussi importants dans leurs clubs respectifs.

71 – Eduardo Camavinga est l’actuel joueur U19 avec le plus de matchs joués dans les 5 grands championnats européens (71). Précoce pic.twitter.com/hO7egvJtWZ – OptaJose (@OptaJose) 31 août 2021

L’ancien joueur rennais, comparé à des joueurs du Real Madrid comme Fede Valverde ou Casemiro, a une précision de passe de 89 %, 60 % de réussite en tacles et 67 % en dribbles., ce qui le classe parmi les milieux de terrain les plus talentueux du moment.

Sans Mbappé, mais avec Camavinga

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a tout fait pour incorporer Kylian Mbappé. Malgré le refus du PSG de laisser un joueur s’échapper lors de sa dernière année de contrat, les Blancs sont venus offrir jusqu’à 200 millions d’euros pour le joueur, qui était prêt à quitter Paris après l’arrivée de Leo Messi.

Celui qui a débarqué est un autre Français, Eduardo Camavinga, pour renforcer un noyau dans lequel Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro sont pratiquement intouchables sur le plateau de Carlo Ancelotti.. Son arrivée impliquera, avec Fede Valverde, un grand fonds de garde-robe jeune.