Camavinga veut quitter Rennes et le PSG l’attend

27/05/2021

Activé à 21:40 CEST

Toutes les routes de Camavinga pointent vers une sortie. Son explosion dans l’élite signifie que Rennes ne peut plus garder longtemps le jeune talent français. Et moins en considérant qu’il ne fait partie d’une position avantageuse dans aucune négociation.

Selon ‘RMC Sport’, Camavinga a déjà fait savoir au club qu’il n’avait pas l’intention de prolonger un contrat qui se termine en juin 2022 et que, par conséquent, Rennes se trouve désormais dans une position compliquée. Gardez-le et laissez-le aller gratuitement l’été prochain ou vendez-le maintenant.

Il semble que le club nordiste pariera sur ce dernier. Il sait que pour Camavinga, même s’il ne lui reste qu’un an sur son contrat, il peut gagner de l’argent et à Paris ils sont déjà avec le chéquier en main en attendant leur tour. Le milieu de terrain français est appelé à être un joueur important dans la prochaine décennie et le PSG veut l’avoir dans ses rangs.

Bien qu’il ne soit pas seul dans une offre présumée, les Parisiens commencent avec un avantage, puisque le joueur voit l’opération avec de bons yeux et d’autres clubs puissants comme le Real Madrid, selon “ AS ”, se sont déjà retirés du combat en raison de au coût élevé du transfert.

Ainsi, toutes les routes de Camavinga pointent vers Paris. Le PSG est toujours déterminé à faire une équipe championne de la Ligue des champions et sait qu’avec les Français ils ont un diamant à l’état brut. Les conditions de son contrat avec Rennes favorisent l’équipe de la capitale.