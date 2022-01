Camberwell : trois filles portées disparues pendant deux jours après avoir quitté l’école

Avez-vous vu Jazmin John, Kyiah Conway et Nylah Collins ?

Trois jeunes filles sont portées disparues depuis plus de 40 heures après avoir quitté leur école dans le sud de Londres.

Un appel urgent a été lancé par la police métropolitaine après la disparition des filles dans le quartier de Camberwell Green.

Jazmin John, 13 ans, Kyiah Conway, 12 ans, et Nylah Collins, 13 ans, ont été vus pour la dernière fois vendredi après-midi.

Quiconque les a vus ou a des informations est invité à appeler les détectives dès que possible.

Une déclaration de personnes disparues a déclaré: » Pouvez-vous nous aider à trouver trois jeunes filles qui ont été portées disparues peu de temps après avoir quitté leur école dans la région de Camberwell Green ?

On ne sait toujours pas quelle école ils quittaient et l’heure exacte, mais le Met a par la suite publié un autre appel hier.

Vers 20h30 hier soir, les agents ont averti les filles « qui ont maintenant disparu depuis environ 30 heures ».

Depuis ce matin, les filles sont portées disparues depuis plus de 40 heures.

