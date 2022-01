Cambia de placa en tu cocina con esta AEG de inducción y… ahorra 200€!

Cuando se trata de nuestra cocina, lo mejor que podemos hacer es tratar de tener siempre a nuestro lado los mejores electrodomésticos. Por eso cada vez más gente apuesta por comprar una placa de inducción que les garantice calidad. Tal es el de nuestra protagonista de hoy, una AEG con la que podremos ahorrarnos una cifra de dinero escandalosa.

Si nos paramos a pensar grandes marcas de electrodomésticos, seguros que el nombre de AEG se nos pasa por la mente en algún momento. Y no es de extrañar, ya que estamos hablando de uno de los fabricantes por excelencia de este tipo de productos. Si nunca a tenido nada fabricado por ellos, esta placa de inducción seguro que termina por convencerte porque es uno de los mejores electrodomésticos con los que podríamos contar.

Tu mejor aliado en la cocina

El modelo que hoy os traemos es una AEG IKB6330SFB y si lo que buscáis es una placa de inducción rápida y flexible a cualquiera de tus necesidades, esta es, sin duda, la tuya. Con ella podrás abrir un nuevo mundo de posibilidades para exprimir al máximo tus habilidades en la cocina gracias a sus 4 zones de puissance simultanées ya sus espaciosos 52 centímetros de ancho.

Gracias a su espectacular potencia (pocas competidoras en el mercado pueden igualarla en este aspecto), esta placa de inducción se calentará a una velocidad de vértigo con el sistema Augmentation de puissance. Además, la précision y rapidez de los ajustes de temperatura personalizables nos permitirás disfrutar de nuestras comidas como nunca antes, conservando su textura y potenciando el sabor de cada Ingrediente.

Pero todas estas cualidades no servirían de nada si el manejo de esta placa de inducción AEG fuera tosco e incómodo. Pas d’obstante, la IKB6330SFB cuenta con unos controles tactiles et indépendants que nos permitirán controlar cualquier parámetro que deseemos con tan solo un toque de dedo. Nunca antes fue tan fácil que tus platos quedasen deliciosos.

Pero esto no es todo, ya que, como no podía ser de otra forma, esta placa de inducción no solo es una auténtica bestia, si no que resulta muy barata. Oui, si en algo destaca AEG es en ofrecer a sus consumidores productos con una gran relación calidad-precio. Si estás interesado en conocer tu precio, te recomendamos que sigas leyendo.

Paga casi la mitad de su precio

Si habéis leído hasta aquí, lo más seguro es que hayáis caído rendidos a los encantos de esta placa de inducción AEG. Y cuando nos encaprichamos con un producto, la única palabra que queremos escuchar es: oferta. Y hoy estáis de enhorabuena, porque podéis haceros con este producto a un precio mínimo al aprovechar el descuento de hasta el 40% que nos ofrecen en la página web de Worten.

Por lo general, el precio de venta recomendado de la IKB6330SFB es de 499 euros. Sin embargo, gracias al descuento mencionado antes, nos podremos ahorrar la increíble cifra de 200 euros, por lo que, finalmente, tan solo tendremos que pagar 299 euros. Una absoluta ganga, Verdad ? Pues entones no desaproveches el momento y renuva ya tu placa de inducción.