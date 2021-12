Camel Beauty Pageant Crackdown, 40 concurrents arrêtés pour le Botox en Arabie saoudite

Parlez de casser les bosses … 40 chameaux – qui pensent apparemment qu’ils sont tout droit sortis de Bev Hills – sont maintenant lancés à partir d’un concours de beauté saoudien pour obtenir du Botox, des liftings et plus encore !!!

Oui, les autorités saoudiennes sévissent contre des dizaines de chameaux qu’elles ont jugés trop mignons pour être réels pour une compétition annuelle là-bas. Les juges utilisent maintenant une technologie « spécialisée et avancée » pour voir quels candidats sont passés sous le couteau pour gagner un avantage sur les autres.

Pour autant que nous l’ayons entendu, aucun des espoirs à bosse n’est coupable d’avoir des BBL, mais certains sont coupables d’à peu près tout le reste – obtenir toutes sortes de charges, de pincements et de replis sur les traits du visage et les oreilles … et même des traitements hormonaux .

Le festival d’un mois a débuté plus tôt ce mois-ci avec des éleveurs faisant défiler leurs plus beaux chameaux. Alors, pourquoi tricheraient-ils ? Eh bien, le gagnant reçoit 66 millions de dollars en espèces !!!

Les chameaux sont jugés par la forme de leur tête, leur tenue vestimentaire, leur posture et la taille de leurs lèvres, joues, genoux – et oui, leurs jolies bosses de dame. Et, les altercations cosmétiques sont strictement interdites.

Comme vous le savez, les chameaux sont un aliment de base en Arabie saoudite, et leur élevage est une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Bonne chance à tous les (propres) dromadaires restés en compétition !!!