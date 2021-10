Camembert électrique : un autre classique du gong savoureux

Un membre fondateur de Collectif de Cantorbéry Soft Machine, le ressortissant australien Daevid Allen s’est vu refuser le retour au Royaume-Uni en 1967, à la suite d’une tournée française. Son visa avait expiré, le coinçant en France et mettant ainsi fin à son association avec le groupe. Utilisant Paris comme base, il a formé une nouvelle tenue, Gong, avec sa compagne Gilli Smyth, le bassiste Christian Tritsch, le batteur Rachid Houari et le saxophoniste Didier Malherbe. Ensemble, le groupe a livré un premier album prometteur et teinté de freak-folk, Magick Brother, pour le label de jazz français BYG Actuel en 1970. Il a parfaitement préparé le terrain pour leur suivi révolutionnaire, Camembert Electrique.

S’installant à nouveau dans un pavillon de chasse à une heure de route au sud-est de Paris, près de Sur, où ils vivaient en communauté, le groupe (avec le batteur anglais Pip Lyle remplaçant Houari) s’est mis à écrire une suite. Enregistrés sur 10 jours en mai 1971, dans les installations d’enregistrement ultramodernes des Strawberry Studios à Hérouville, près de Paris, les résultats – publiés sous le nom de Camembert Electrique en octobre 1971 – aideraient à redéfinir les paramètres de la musique rock.

Au cœur de l’esthétique de l’œuvre se trouvait un sentiment de joyeux chaos engendré par les longues improvisations d’Allen avec Soft Machine. Ce trait est présent dès les premiers instants de l’album, dans lesquels un gnome à la voix d’hélium s’exprime en français sur un support composé de boucles de bande. “You Can’t Kill Me” introduit le modèle stylistique classique de Gong, avec les riffs de guitare psychédélique d’Allen compensés par les éclats intenses de saxophone de Didier Malherbe et les murmures spatiaux éthérés de Gilli Smyth. Ailleurs, parmi d’autres intervalles déroutants de boucles de bandes, des morceaux tels que “Bin Stone Before”/”Mister Long Shanks”/”O Mother” ajoutent au sentiment de chaos avec des changements de style vertigineux.

Trois des derniers morceaux contribuent à apporter un sentiment de continuité et de cohésion à l’album. “Fohat Digs Holes In Space”, avec ses tourbillons atmosphériques et d’un autre monde de sons et de grooves de basse hypnotiques, marque le moment où Gong s’est engagé pour la première fois sérieusement vers ce qui allait devenir le rock spatial. “And You Tried So Hard” est un rocker au rythme facile imprégné de clins d’œil aux débuts psychédéliques d’Allen, tandis que le majestueux “Tropical Fish”/”Selene” trouve le sax de Malherbe jouant un rôle de plus en plus dominant.

Initialement sorti en 1971 en France, l’album connaît un second souffle lorsqu’il est réédité trois ans plus tard au Royaume-Uni, sur le label Virgin de Richard Branson, pour seulement 59p – puis le même prix qu’un 45 tours. Le groupe ayant déjà provoqué des vagues mineures avec deux LP, Flying Teapot et Angel’s Egg, sortis l’année précédente, Camembert Electrique a été commercialisé comme “le premier vrai album de Gong”, devenant sans doute leur travail le plus aimé.

