Camera della Moda aide les migrants et les réfugiés à trouver un emploi dans la mode – WWD

MILAN — À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés dimanche, la Camera Nazionale della Moda Italiana a dévoilé un nouveau projet visant à aider les migrants et réfugiés internationaux à faire carrière dans l’industrie de la mode du pays.

Lors d’une conférence de presse virtuelle au milieu des défilés masculins de Milan, le président de la chambre italienne de la mode, Carlo Capasa, a déclaré que le projet – intitulé La mode mérite le monde – est une “réponse concrète à des besoins réels, en ce qu’il offre une place dans l’industrie de la mode aux jeunes en Italie, qui pourrait se sentir perdu ici.

L’organisme de mode s’est associé à Mygrants, une plate-forme développée par Christian Richmond Nzi qui, depuis sa fondation, fournit un service de carrière et de placement aux migrants et aux réfugiés en Italie, évaluant leurs compétences et faisant correspondre l’offre et la demande sur le marché du travail.

“Nous avons travaillé dans différents secteurs, et après un an et demi de discussion avec la Camera della Moda, nous sommes enfin en mesure de faire notre incursion dans le secteur de la mode”, a expliqué Nzi, PDG de Mygrants. « Au fil des années, nous avons été en contact avec des personnes ayant des compétences liées à la mode, dans la couture par exemple, mais nous n’avons jamais réussi à leur proposer les bons postes.

A partir de lundi, la plateforme Mygrants, qui compte 135 000 utilisateurs actifs, ouvrira des candidatures à tous les migrants et réfugiés de moins de 35 ans ayant une expertise liée à la mode. Elle présélectionnera ensuite les candidats sur la base de leurs compétences techniques et techniques avant que la chambre de mode ne sélectionne 15 talents qui se verront offrir une formation et des opportunités d’emploi chez l’un des membres de la Camera Nazionale della Moda.

L’initiative a obtenu le patronage de l’Initiative des Nations Unies pour la mode éthique et fait partie du calendrier des événements prévus pour la Journée mondiale des réfugiés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou UNHCR.

« J’espère que ce projet se répandra comme une traînée de poudre, mais il était important de commencer par ce projet pilote soutenant 15 garçons et filles », a déclaré Capasa.

« Il ne pouvait pas y avoir de meilleure façon de célébrer la Journée mondiale des réfugiés », a noté Giovanna Li Perni, responsable des partenariats privés et de la philanthropie au HCR. «L’année de la pandémie, alors que beaucoup d’entre nous restaient en sécurité chez eux, 82 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de fuir leur pays. Ces gens viennent ici avec des rêves, des talents et des ambitions.

Capasa a noté que le projet est particulièrement approprié étant donné que dans les années à venir, environ 40 000 emplois de mode hautement qualifiés seront vacants à la suite de départs à la retraite. « Ce sont tous des métiers très spécifiques, et nous devons trouver des successeurs parmi des personnes talentueuses et engagées. Les migrants et les réfugiés font partie intégrante de notre pays et sont une grande ressource », a-t-il déclaré.

Li Perni a souligné que le travail et l’indépendance économique sont essentiels pour garantir une vie nouvelle et meilleure aux migrants : citant des études récentes de l’OCSE et du Boston Consulting Group, elle a affirmé que le multiculturalisme est une valeur ajoutée pour les pays et les entreprises.

L’initiative fait partie des programmes en cours de la Camera Nazionale della Moda visant à favoriser la diversité et l’inclusivité dans l’industrie de la mode qui ont débuté en 2019 lorsqu’elle a publié son manifeste sur le sujet.

Le manifeste est le résultat de la table ronde « HR & Education » de CNMI, qui s’est tenue pour la première fois en 2017 avec la participation de grandes entreprises de mode italiennes, notamment Ermenegildo Zegna, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Missoni, OTB, Prada, Salvatore Ferragamo et Valentino .

VOIR ÉGALEMENT:

Camera della Moda publie un manifeste pour la diversité et l’inclusivité

Les directives de la Camera della Moda sur l’utilisation de produits chimiques bouclent la boucle

L’industrie italienne de la mode a besoin de 3 milliards d’euros, selon Camera Della Moda