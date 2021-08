Camera della Moda dévoile l’ébauche du calendrier de septembre de la MFW – WWD

JUSQU’EN SEPTEMBRE : La Camera della Moda de l’Italie a publié jeudi soir un brouillon du calendrier de la Fashion Week de Milan, du 21 au 27 septembre et présentant les collections homme et femme printemps 2022. Le programme comprend 42 émissions IRL sur 61 au total. Roberto Cavalli, sous la direction créative de Fausto Puglisi, Moncler et Boss, la collection sœur d’Hugo Boss, revient au calendrier, et aussi, pour la première fois, les marques MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, HUI et Vitelli seront présentes à milanais.

Le défilé We Are Made in Italy (Black Lives Matter in Italian Fashion Collective) débutera la semaine le 22 septembre, suivi, parmi les marques les plus établies, d’Antonio Marras, Fendi, Alberta Ferretti, No. 21 et Jil Sander. Tout ce qui précède, à l’exception de Marras, est défini sur IRL.

Parmi les autres spectacles prévus figurent Max Mara, Emporio Armani, Etro, Prada, Tod’s, Missoni, Versace, MSGM, Moncler, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana et Marni, pour n’en nommer que quelques-uns. Des émissions principalement numériques sont attendues les 26 et 27 septembre, dont Dsquared2 et Pucci.

Le calendrier définitif devrait être publié le 7 septembre, date à laquelle la chambre tiendra une conférence de presse pour le présenter.

La caméra n’a pas encore demandé si les participants devront montrer le “Green Pass” qui a été approuvé par le gouvernement italien, qui traite les cas croissants de la variante Delta comme le sont d’autres pays européens. Cela permet aux citoyens d’entrer dans les écoles, les bars, les restaurants, les cinémas et autres lieux intérieurs, car cela certifie qu’ils ont été vaccinés, se sont révélés négatifs à un test ou ont récupéré du COVID-19 au cours des six mois précédents.