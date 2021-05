Camera della Moda réagit au plan de relance de l’Italie – WWD

MILAN – «Nous voyons une vision stratégique qui protège et relance la deuxième industrie en importance en Italie, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.»

C’est ce qu’a déclaré Carlo Capasa, président de la Camera della Moda italienne, en commentant le PNRR de 220 milliards d’euros du gouvernement, le plan de relance et de résilience élaboré par le Premier ministre Mario Draghi. Capasa a déclaré qu’il était “heureux de voir une réponse à la plupart de nos demandes et que le gouvernement était attentif à l’industrie de la mode.”

Le plan, qui doit être financé par l’Union européenne et qui, selon la caméra, a été présenté à la Commission européenne vendredi, “est très spécifique et précis, et définit les conditions pour développer l’industrie”, a poursuivi Capasa.

Le gouvernement a affecté des fonds aux «mêmes domaines que nous pensons être essentiels pour l’industrie de la mode, tels que la formation des jeunes générations, la numérisation, les investissements dans les nouvelles technologies et la durabilité. C’est une ouverture importante pour nous », a-t-il noté, tout en reconnaissant« qu’il faudra du temps »pour voir la pleine réalisation des projets.

L’industrie italienne de la mode a déclaré des ventes de près de 100 milliards d’euros en 2019, mais l’impact de la pandémie a fait baisser les revenus de 26% l’année dernière, a rapporté Capasa.

Le président de la Caméra a évoqué le Piano Transizione 4.0, décrit comme la première étape du PNRR, pour stimuler l’investissement privé et stabiliser les entreprises avec des mesures mises en place de novembre 2020 à juin 2023. Il a déclaré que 13,97 milliards d’euros seront consacrés au financement. le Piano Transizione 4.0, qui devrait mettre en place un comité pour déterminer les changements nécessaires pour maximiser les gains d’efficacité, et 1,95 milliard d’euros sera utilisé pour refinancer le Fondo 394/81, créé pour aider à l’internationalisation des entreprises.

L’association a demandé un allégement fiscal sur les activités liées à la conception et un rééquilibrage des investissements entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises établies et des incitations à restructurer les modèles d’entreprise. Il a recherché des ressources pour mettre à jour la propriété industrielle et des fonds pour soutenir les investissements dans les machines et équipements utilisant les technologies les plus avancées.

«Nous pensons que nos idées ont été bien accueillies dans leur totalité ou en partie, y compris celles liées à l’égalité des sexes, aux bourses et aux primes d’emploi pour la jeune génération», a déclaré Capasa.

En particulier, le PNRR consacre 1,5 milliard d’euros au renforcement de la formation professionnelle par la création de réseaux avec des entreprises, des universités et des centres de recherche. Il prévoit également de consacrer 10 millions d’euros à la définition d’un système national de certification de l’égalité entre les femmes et les hommes et 1,61 milliard d’euros au financement des programmes de recherche et d’innovation.

En mars, Capasa était à Rome pour parler des perspectives de l’industrie dans le cadre du plan national de relance et de résilience lors de discussions tenues par la commission de l’industrie de la chambre basse et la commission du budget et des affaires européennes du Sénat. A cette occasion, il a quantifié la somme nécessaire pour relancer l’industrie de la mode, gravement touchée par l’impact du coronavirus.

Selon Capasa et la Caméra, jusqu’à 3 milliards d’euros seraient nécessaires dans le cadre d’une «intervention immédiate» pour soutenir toutes les petites et moyennes entreprises en Italie, dont beaucoup comptent moins de 15 salariés.

Vendredi, Capasa a déclaré que ce montant avait été quantifié pour la première année et demie, tandis que la caméra demandait 2 milliards d’euros par an sur six ans, “ce qui est une fraction de ce que la mode contribue au PIB de l’Italie.”

Présentant d’abord le plan au Parlement italien, Draghi a souligné qu’il déciderait du destin, de la crédibilité et de la réputation du pays dans l’UE.

L’Italie a été le premier pays européen à être touché par la pandémie en février 2020, qui a entraîné la mort de plus de 119000 personnes et une contraction de l’économie de 8,9% l’année dernière.

L’Italie, avec l’Espagne, devrait recevoir l’une des parts les plus importantes du plan de relance et de résilience de l’UE de 750 milliards d’euros.

Draghi estime que ces investissements ajouteront 3,2 points de pourcentage au produit intérieur brut entre 2024 et 2026.

Comme indiqué, l’industrie de la mode italienne s’unit pour s’entraider, avec plusieurs représentants du comité stratégique de Camera della Moda, tels que Patrizio Bertelli, directeur général du groupe Prada; Gildo Zegna, PDG du groupe Ermenegildo Zegna, et Renzo Rosso, président de l’OTB, mènent des initiatives et organisent des réunions avec d’autres associations et membres du gouvernement. Rosso, qui a été sélectionné par les associés de Camera della Moda pour être leur représentant devant les institutions, a également été choisi par Confindustria pour être le délégué de l’association axé sur la promotion de l’excellence, de la beauté et du goût des marques italiennes dans le monde. Confindustria est la plus grande association d’Italie, représentant 150 000 entreprises nationales de fabrication et de services.