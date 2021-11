Caméra GoPro a su precio más bajo y… graba todo lo que quieras

Cuando hablamos de cámaras deportivas o cámaras de acción, no hay ninguna duda que las GoPro son la referencia del mercado. No obstante, hoy en día podemos encontrar otros modelos algo más baratos, pero la verdad es que al final lo barato suele salir caro en la mayoría de ocasiones. Si llevas un tiempo con la idea de comprar una Go Pro, pero estabas esperando el momento en el que estuviera de oferta, ahora tienes la oportunidad de conseguir este modelo con un 15% de perte en Amazonie.

Se trata de la GoPro HERO9 Noir, una cámara con la que podemos grabar videos de gran calidad y tomar fotos espectaculares hasta in las situaciones más inesperadas. Su tamaño compacto hace que podamos llevarla fácilmente allá donde vayamos, ya que tiene unas medidas de tan solo 3,4 x 5,1 x 6,2 cm et un poids de 439 grammes. Es decir, una cámara que podemos llevar en cualquier bolsillo y que podremos manejar fácilmente.

Vidéo en 5K et sumergible

Una de las capacidades a destacar de esta GoPro HERO9 Black es que permite saisir des vidéos en une résolution de hasta 5K. Ahora bien, no es lo único a destacar de ella, ya que gracias a su potente sensor de 23,6 megapíxeles, también nos permite capturar imágenes muy nítidas y con una calidad profesional. Además, es una cámara con Superfoto, por lo que es capaz de elegir de manera automática el mejor procesamiento de imagen para que los resultados sean lo más óptimos posibles.

Es un modelo que cuenta con pantalla táctil en la parte trasera que permite hacer zoom tactile sobre la propia pantalla y que viene acompañada de un montón de funciones muy útiles. Una de ellas es Sagesse rétrospective, que admettent transmisiones en directo y modo webcam, aunque también cuenta con Hyper Lisse 3.0 pour distribuer la plus grande fluidité grâce à la grande installation de la vidéo et permettre la réalisation d’une ligne avec l’horizon et Boost en cualquier captura. Tampoco podemos olvidarnos de mencionar la función Distorsion temporelle 3.0 para grabar escenas secuenciales, su función de caméra lenta a 8x.

Por último, pero no por ello menos important, hay que decir que esta GoPro HERO9 Black es una cámara que ofrece resistencia al agua, por lo que podemos sumergirnos con ella para grabar vídeos en el agua y tiene un cuerpo muy resistente. Por lo tanto, resulta una cámara de acción ideal para grabar todas nuestras aventuras o para aquellos a los que les apasionan los deportes de riesgo.

Descuento pour la GoPro HERO9 Black

Este modelo tiene un precio oficial de 429,99 euros, pero tal y como os adelantábamos anteriormente, ahora es posible conseguirla con un 15% de descuento en Amazon. Esto significa que podemos ahorrar 63 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta. Es decir, solo tendremos que pagar por esta GoPro HERO9 Black la cantidad de 366,99€.

La oferta incluye gastos de envío, devoluciones gratuitement y ofrece un plazo de entrega de tres días.