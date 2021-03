Caméras micro-cardan, OLED 120 Hz, et plus

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

La série Vivo X60 a été lancée en Chine en décembre 2020 sous la forme des X60 et X60 Pro. Nous avons également vu le X60 Pro Plus débarquer sur son marché domestique en janvier, apportant à la gamme des fonctionnalités de niveau phare appropriées. Les trois téléphones ont livré la marque Zeiss dans le cadre du nouveau partenariat de Vivo avec la société d’appareils photo vétéran, ainsi que la technologie Pixel Shift pour une meilleure reproduction des couleurs.

Maintenant, le fabricant chinois a lancé la série X60 en dehors de la Chine, sous la forme des trois appareils. Alors à quoi devez-vous vous attendre?

X60 et X60 Pro

Les X60 et X60 Pro voient en fait un changement majeur par rapport à la version chinoise. Ils disposent tous deux de SoC Snapdragon 870 plutôt que du nouveau chipset Exynos 1080 vu dans les modèles chinois. Vivo a déclaré aux journalistes qu’elle avait mené des enquêtes et des tests sur les marchés étrangers, et avait constaté que le chipset Qualcomm était «plus performant» en raison des différents environnements réseau et des habitudes des utilisateurs.

Le chipset Exynos contient cependant une conception plus petite et plus économe en énergie, des cœurs de processeur plus récents et le dernier GPU Arm Mali. Mais le Snapdragon 870 est une légère mise à niveau par rapport au Snapdragon 865 Plus vu l’année dernière, vous obtenez donc d’excellentes performances de toute façon.

Il existe également un changement notable entre le chinois et le X60 Pro mondial, car la variante mondiale ne dispose que d’un seul appareil photo focalisé sur le zoom dans un téléobjectif 2x 13MP. Pendant ce temps, la variante chinoise contient cet appareil photo ainsi qu’un appareil photo périscope 8MP 5x. Il s’agit vraisemblablement d’une décision liée aux marges bénéficiaires et qui permet également au X60 Pro Plus de se démarquer encore plus.

Sinon, vous pouvez toujours vous attendre à la même expérience des X60 et X60 Pro mondiaux que nous l’avons vu avec les options chinoises. Cela signifie un panneau OLED incurvé de 6,56 pouces (FHD + et 120 Hz) et une charge filaire de 33 W. Les X60 et X60 Pro contiennent également un appareil photo principal de 48 MP, un appareil photo ultra-large de 13 MP à 120 degrés et le capteur téléobjectif 2x susmentionné. Un appareil photo 32MP dans un trou de perforation central gère les selfies.

Pendant ce temps, le X60 standard présente les mêmes spécifications pour la plupart, mais fournit un écran plat à la place ainsi qu’une batterie légèrement plus grande de 4300 mAh (contre 4200 mAh). La variante Pro dispose également d’une ouverture légèrement plus large pour l’appareil photo principal (f / 1,48 par rapport à f / 1,79).

La plus grande différence entre les deux est peut-être qu’il semble que le X60 standard manque le système de micro-cardan du modèle Pro pour la caméra principale 48MP. Vous voudrez donc vous éclabousser sur le Pro pour la vidéo la plus fluide et les meilleurs clichés en basse lumière. C’est dommage car le X60 chinois proposait également une configuration micro-cardan.

Vivo X60 Pro Plus: un produit phare à part entière

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

À la recherche d’une véritable expérience phare? C’est là qu’intervient le X60 Pro Plus, avec un SoC Snapdragon 888 au lieu du Snapdragon 870 et une charge filaire de 55 W pour la batterie de 4200 mAh. Le modèle haut de gamme de Vivo contient également une configuration de caméra arrière impressionnante en théorie, offrant une caméra principale GN1 50MP avec OIS, un tireur ultra-large 48MP avec un système de micro-cardan et deux vivaneaux focalisés sur le zoom (périscope 8MP 5x, 32MP 2x téléobjectif).

Notre verdict: Examen du Vivo X60 Pro Plus – Un produit phare pour les amateurs d’appareils photo

Le X60 Pro Plus a néanmoins beaucoup en commun avec ses compagnons stables, à savoir le même écran OLED 120Hz, une caméra selfie 32MP, FunTouch OS au lieu de l’OriginalOS uniquement en Chine et un capteur d’empreintes digitales intégré. Le produit phare de Vivo se distingue également par son dos en cuir végétalien, faisant écho à l’Oppo Find X2 Pro.

Prix ​​et disponibilité de la série Vivo X60

Les Vivo X60 et X60 Pro seront disponibles sur plus de 20 marchés à partir d’aujourd’hui, dont l’Inde, l’Indonésie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Attendez-vous à une disponibilité dans la région APAC, en Europe et au Moyen-Orient dans «les prochains mois».

Les utilisateurs indiens peuvent s’attendre à payer Rs 37 990 (~ 523 $) pour le Vivo X60 8 Go / 128 Go et Rs 41 990 (~ 578 $) pour la variante 12 Go / 256 Go. Vous paierez Rs 49 990 (~ 688 $) pour le X60 Pro 12 Go / 256 Go. Les X60 et X60 Pro seront disponibles dans les coloris Shimmer Blue et Midnight Black. Il n’y a pas encore de mot sur les prix pour l’Europe et d’autres marchés.

Le Vivo X60 Pro Plus sera «d’abord» lancé en Inde, et vous paierez Rs 69 990 (~ 963 $) pour le seul modèle 12 Go / 256 Go. Attendez-vous à le trouver dans Emperor Blue. La pré-réservation pour tous les téléphones démarre aujourd’hui en Inde, avec des ventes à partir du 2 avril.

Chargement du sondage