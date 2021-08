Cameron Diaz aborde sa retraite après avoir accueilli sa fille avec son mari Benji Madden

Cameron Diaz a annoncé en 2018 qu’elle avait officiellement pris sa retraite d’acteur après avoir pris une pause. Les fans se demandent depuis des années ce qu’elle fait, et après avoir annoncé qu’elle s’était retirée de la comédie après avoir donné naissance à sa fille, Raddix Madden, avec son mari Benji Madden, elle a laissé la mâchoire sur le sol. Avec tant de gens qui se demandent comment elle pourrait imaginer s’éloigner de la célébrité et de la fortune qu’elle avait accumulées au fil des années après avoir joué dans de grands succès au box-office comme The Holiday et Charlies Angels, elle explique maintenant pourquoi.

En tant qu’invitée de la nouvelle série Peacock de Kevin Hart, Hart to Heart, Diaz a été accueillie dans la série en tant qu’invitée lors d’un épisode où elle a expliqué pourquoi il était important pour elle de s’éloigner d’Hollywood pour se concentrer sur d’autres choses. « Quand vous êtes la personne qui s’occupe en quelque sorte de cette chose – vous êtes la personne à l’écran, vous êtes la personne qui est « le talent » – tout ce qui vous entoure, toutes les parties de vous qui ne sont pas cela, doit être transmis à d’autres personnes”, a-t-elle noté selon Buzz Feed.

“Moi en tant qu’être humain, pas moi en tant que Cameron Diaz, parce que Cameron Diaz est une machine, mais pour mon moi spirituel personnel, je réalisais que c’était un peu comme si cette partie de moi qui fonctionnait à un niveau élevé était ‘ t assez”, a-t-elle poursuivi. Elle a noté que « chaque aspect » de sa vie était géré par une autre personne qu’elle, et elle s’est rendu compte qu’elle voulait quelque chose de différent. Elle a également noté que les personnes qui la dirigeaient au quotidien n’avaient peut-être pas à cœur ses meilleurs intérêts.

“Je pense vraiment que ce sont les personnes que vous avez dans votre vie qui peuvent vous aider à faire avancer les choses”, a-t-elle expliqué. “Et j’avais des gens incroyables, et j’avais des gens qui ne servaient pas toujours mes meilleurs intérêts. Mais vous n’avez pas le temps de comprendre ces choses si vous allez juste, allez, allez, allez avec des œillères. ” Diaz a ensuite ajouté: “Je voulais vraiment que ma vie soit gérable par moi. Ma routine en une journée est littéralement ce que je peux réussir à faire par moi-même. C’est le meilleur sentiment. Je me sens entier.” Elle et Madden ont accueilli leur fille en 2019 et ont réussi à garder cette partie de leur vie aussi privée que possible.