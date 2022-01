Cameron Diaz dit que son amour avec Benji Madden est « passionné et profond »

« La première chose que j’ai vue quand j’ai rencontré mon mari pour la première fois, je me suis dit : ‘Il est canon !' », a déclaré l’alun de Charlie’s Angels dans un épisode de 2016 Andy CohenC’est Radio Andy. « Comme, parce que je ne l’avais jamais rencontré avant. J’étais comme, ‘Il est chaud … Comme, comment se fait-il que je ne le savais pas avant?’ Et nous n’avions jamais été dans le même cercle. Et puis je l’ai vu, genre, un an plus tard, je l’ai revu et je me suis dit : ‘Attends une seconde, toujours chaud !’ «

Comme Cameron l’a expliqué à Cohen, elle connaissait Nicole et Joel depuis « quelques années » avant d’être officiellement présentée à Benji lors d’un barbecue chez elle. Joel avait demandé s’il pouvait inviter son frère et son compagnon Gentille Charlotte membre, et Cameron a accepté. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. « Et puis il a franchi la porte », a-t-elle dit, « et je me suis dit : ‘Toi !' »