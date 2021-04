WENN

L’actrice de ‘Charlie’s Angels’ préfère concentrer son énergie sur l’éducation de son enfant plutôt que de faire un autre film, car elle explique: ‘C’est juste une période différente de ma vie maintenant.’

AceShowbiz –

Cameron Diaz n’a pas «l’énergie» pour faire un autre film.

La star de 48 ans – qui a sa fille Raddix, 15 mois, avec son mari Benji Madden – insiste sur le fait qu’elle a tout investi dans sa famille et qu’être actrice ne rentre tout simplement pas dans «l’équilibre» de sa vie.

Dans une interview pour Yahoo! Finance Presents, a déclaré Cameron à propos de son amie dans l’industrie du cinéma: «Sa famille a commencé à évoluer et je l’ai vue dire: ‘Oh, attendez, je n’en ai que 100%. Vous n’en avez que 100%. Nous n’avons pas 200 p. Nous avons 100 p. 100, n’est-ce pas? Vous devez donc diviser ces 100% en… combien allez-vous donner à votre famille? Combien allez-vous donner à votre carrière? »

Sur sa propre vie, elle a poursuivi: «Pour moi, je sais quel est mon ratio pour l’équilibre de ma vie actuellement. J’en ai fait à 100% là-bas, donc c’est juste une période différente de ma vie maintenant.

«Maintenant, je suis ici et c’est la chose la plus épanouissante que j’ai jamais faite de ma vie. (Pour) avoir une famille et être marié et avoir notre petit noyau de famille. C’est tout simplement la meilleure chose. Je n’ai pas ce qu’il faut pour donner à un film ce qu’il faut faire. Toute mon énergie est là. »

Le « Vacances« La star n’est pas apparue dans un long métrage depuis qu’elle a joué le rôle de Miss Hannigan en 2014 »Annie«, Et a récemment insisté sur le fait qu’elle n’était pas intéressée à relancer sa carrière à Hollywood de si tôt, car elle ne voulait pas passer« 16 heures de (sa) journée »loin de sa fille.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de faire un retour en tant qu’acteur, elle a répondu: «Je ne dirai jamais rien dans la vie. Je ne suis tout simplement pas cette personne. Alors est-ce que je referai un film? Je ne cherche pas à. Mais vais-je? Je ne sais pas. Je n’ai aucune idée. »

«Je ne pouvais pas imaginer, étant maman maintenant, où je suis en tant que mère avec mon enfant à sa première année, devoir être sur un plateau de cinéma qui prend 14 heures, 16 heures de ma journée loin de mon enfant . Je ne pouvais tout simplement pas.

«Je n’aurais pas été la maman que je suis maintenant si j’avais choisi de faire ça à un autre moment de ma vie.»

En plus d’être maman à plein temps, Cameron se concentre également sur sa marque de vin biologique, Avaline.

Article suivant

will.i.am détaille son régime comme « liquiditaire »