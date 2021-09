Cameron Diaz raconte son histoire d’amour au premier regard

in

Depuis, l’histoire d’amour entre Cameron Diaz et Benji Madden s’est consolidée et ils forment aujourd’hui l’un des couples les plus stables du milieu artistique.

En 2019, le couple a accueilli leur première fille, Raddix Madden, qui aura deux ans en décembre. Et bien que tant le musicien que l’actrice soient discrets sur leur vie privée, lorsqu’il le juge nécessaire c’est Benji qui exprime son admiration et l’amour qui le lie à Cameron par de tendres messages sur les réseaux sociaux.

La dernière fois que Benji a partagé un message adressé à Cameron, c’était en août, le jour de l’anniversaire de l’actrice. « Joyeux anniversaire à ma femme. Tu es belle à tous points de vue. Nous sommes très chanceux de vous avoir. Ce que vous faites, qui vous êtes jour après jour, qui vous aimez, toujours du vrai bleu. C’est difficile de tout mettre dans un seul post IG, mais j’adore ça. J’ai une raison de le dire tout haut : je t’aime @camerondiaz », a écrit le musicien, 42 ans, à l’image d’une œuvre d’art.