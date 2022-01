Cameron Diaz reçoit un hommage de mariage réconfortant de son mari Benji Madden

Cameron Diaz et le musicien Benji Madden ont célébré mercredi leur cinquième anniversaire de mariage. Madden, le guitariste principal de Good Charlotte, a partagé un hommage chaleureux à Diaz sur Instagram pour marquer l’occasion. Diaz et Madden se sont mariés en 2015 et sont les parents d’une fille Raddix, 2 ans.

« Aujourd’hui, 7 ans de mariage… J’ai toujours rêvé d’avoir une famille comme celle-ci », a écrit Madden, 42 ans, à côté d’une peinture représentant un tigre. « Heureux, paisible, cohérent, loyal et inconditionnel également rempli de passion et de profondeur. Appeler cela une lune de miel ne le couvre pas. La vraie vie. Le seul vrai défi que nous avons est de ralentir le temps car la vie passe vite dans la voie du bonheur , Toujours et pour toujours sachant que nous sommes à la maison, [Diaz] Joyeux anniversaire je t’aime! »

Bien que Diaz, 49 ans, n’ait pas publié de publication sur son propre Instagram, elle a partagé son amour dans un commentaire sur la publication de Madden. « JE [heart] vous de plus en plus tous les jours », a-t-elle écrit. « Heureuse, paisible, cohérente, loyale et inconditionnelle. Passionné et profond = Notre amour. Je t’aime pour toujours. » Le frère jumeau de Madden, John Madden, a répondu en écrivant: « Y’all r the Goats. »

Diaz n’est plus apparue dans un film depuis le remake d’Annie en 2014, et a répété à plusieurs reprises qu’elle avait pris sa retraite d’acteur, d’autant plus qu’elle avait accueilli Raddix. Dans une interview de mars 2021 avec Yahoo Finance pour promouvoir son label de vin propre Avaline, Diaz a déclaré que ses priorités avaient changé.

« C’est juste une période différente de ma vie maintenant. Maintenant, je suis ici et c’est la chose la plus épanouissante que j’aie jamais faite de ma vie », a expliqué Diaz. « [To] avoir une famille et être marié et avoir notre petit noyau de famille. C’est juste complètement la meilleure chose. Donc je ne peux pas donner… Je n’ai pas ce qu’il faut pour donner à un film ce dont il a besoin pour être fait. Toute mon énergie est là. »

Dans une interview d’août 2020 avec Gwyneth Paltrow, qui fait aussi rarement des films, Diaz a déclaré qu’elle avait décidé qu’elle « voulait des choses différentes » de sa vie, note Entertainment Tonight. « J’ai travaillé si dur pendant si longtemps, à travailler, à faire des films, et c’est tellement dur », a déclaré Diaz. « Et je n’ai pas fait de place à ma vie personnelle. Et puis j’ai décidé d’arrêter de faire des films et de me concentrer vraiment sur ma vie personnelle, mes relations personnelles avec ma famille, mes amis. Et puis Benji et moi nous sommes rencontrés et nous nous nous sommes mariés presque immédiatement parce que nous savions tous les deux que nous devions tous les deux le faire. »

À un moment donné, Diaz était parmi les stars les mieux payées d’Hollywood. Après plusieurs seconds rôles, elle éclate en 1998 avec There’s Something About Mary et devient rapidement une superstar avec les films Charlie’s Angels, Shrek, Gangs of New York et Vanilla Sky. Elle a joué dans une série de comédies, dont Bad Teacher, What Happens When You’re Expecting, The Other Woman et Sex Tape, avant de laisser Annie être son dernier film.