Cameron Diaz révèle son premier mari, Benji Madden, pourquoi il est différent de son frère jumeau

Cameron Diaz a juré mariage et enfants. Mais grâce à son mari Benji Madden, elle a changé d’avis et vit maintenant la vie dont elle n’a jamais rêvé. Le couple s’est marié en 2015. Ils ont discrètement accueilli leur premier enfant en 2019, une fille Raddix, lorsque Diaz avait 47 ans. Maintenant, Diaz parle de sa première rencontre avec Madden.

Diaz a rencontré Madden pour la première fois par l’intermédiaire de sa belle-sœur, Nicole Richie, mariée au frère jumeau de Madden, Joel. “J’ai rencontré le mien par l’intermédiaire de ma belle-sœur et de mon beau-frère, je les ai rencontrés d’abord et ensuite ils ne nous ont pas installés mais nous étions dans la même pièce à cause d’eux, puis nous nous sommes retrouvés, ” a-t-elle expliqué, comme le rapporte People Magazine lors d’une apparition sur le podcast d’Ana Faris.

Bien que Madden soit un jumeau, elle dit que les frères sont des opposés polaires et qu’elle n’est pas attirée par son jumeau. “Ils ne sont pas les mêmes, ils sont si différents”, a déclaré Diaz. “Même s’ils sont jumeaux, ils sont très, très différents évidemment. Je l’ai vu [Benji] marchant vers moi et j’étais comme, ‘Hein, il est chaud, je ne l’ai pas vu avant.’ Mais quand je l’ai vu, comme qui il était, c’est ce qui m’a vraiment fait dire : ‘Oh toi, tu es spécial, tu es le mec, tu es le joyau caché de ma vie'”, s’est-elle exclamée.

Le couple s’est rencontré en 2014 avant de se marier un an plus tard. Ils se sont mariés dans leur maison de Beverly Hills devant 100 invités, dont des amis célèbres Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow, Lionel Richie, Judd Apatow et Drew Barrymore. Joel a été le témoin de Benji.

“[Marriage] était la plus grande chose que j’ai faite dans ma quarantaine, et cela m’a ouvert de différentes manières », a déclaré Cameron plus tard à Harper’s Bazaar. « C’est assez génial. Je ne pensais pas que c’était quelque chose que je ferais, et je ne sais pas si je l’aurais fait si je n’avais pas rencontré mon mari. C’était une surprise.”