Cameron Krutwig de Loyola-Chicago lors du Final Four, Sœur Jean, retourne au tournoi de la NCAA

La superbe course de Loyola-Chicago au Final Four en 2018 a charmé le pays avec tout ce qu’une grande Cendrillon devrait avoir dans le tournoi de la NCAA. Les Ramblers ont amené dans nos vies une religieuse de 98 ans nommée Sister Jean, remporté plusieurs matchs avec des buzzer-beaters et égalé le record de l’équipe la moins classée à atteindre les demi-finales nationales avec un n ° 11 à côté de leur nom. .

Le centre de départ de cette équipe était un gros homme de première année, Cameron Krutwig. Trois ans plus tard, Krutwig est peut-être devenu la plus grande star médiane du pays alors que Loyola-Chicago a de nouveau fait son chemin dans le tournoi de la NCAA.

Il y a un argument selon lequel l’équipe de cette année pourrait être encore meilleure que l’équipe légendaire de 2018.

Les Ramblers entreront dans le tournoi avec une fiche de 24-4 au total et en tant qu’équipe n ° 9 dans tout le pays selon le classement d’efficacité de KenPom. Leur attaque est meilleure qu’elle ne l’était en 2018 – passant du n ° 63 au n ° 52 en Amérique. La défense? À l’heure actuelle, les Ramblers ont la défense la plus efficace du basket-ball universitaire, n’accordant que 86,2 points pour 100 possessions.

Krutwig a été au milieu de la saison toute la saison en route pour être nommé joueur de l’année dans la vallée du Missouri. Le grand homme de 6’9 accumule en moyenne 15 points, 6,7 rebonds et trois passes décisives par match sur 60% de tir réel, mais son impact va bien au-delà de ces chiffres de base.

Krutwig est le troisième joueur le plus précieux du basket-ball universitaire cette année selon KenPom, seulement derrière le vainqueur présumé de Naismith Luka Garza et Drew Timme de Gonzaga devant Jared Butler, Ayo Dosunmu et les futures stars de la NBA comme Cade Cunningham et Evan Mobley. Krutwig est n ° 8 au pays en statistiques tout-en-un BPM et PER (30,8) et n ° 7 en parts de victoire, par référence de basketball. Il est choquant de voir Krutwig se classer si bien défensivement en tant que joueur du top 10 à la fois en termes de notation défensive et de parts de victoire défensive.

Krutwig a un jeu résolument old school. Il n’a pas tenté un trois points toute l’année et obtient 43% de ses biens sur des post-ups, selon Synergy Sports. Il se classe dans le 86e pour cent de l’efficacité de la notation spot-up, et se classe également comme excellent dans les opportunités de roll man (94e centile) et sur les putbucks offensifs (84e centile). Sa capacité de dépassement a conduit certains à plaisanter qu’il est le Nikola Jokic de la vallée du Missouri.

Nous avons parlé à Krutwig de son expérience de jeu dans le Final Four en tant que recrue, de la façon dont cette équipe se compare à l’équipe de 2018, de son amour pour les Bears de Chicago et du dernier avec Sister Jean.

Vous vous êtes engagé à ce que Loyola-Chicago entame votre dernière année à la banlieue Jacobs High School. À l’époque, le programme n’avait pas fait le tournoi de la NCAA depuis 1985. Vous auriez probablement pu obtenir des offres de plus grandes écoles si vous traîniez votre recrutement. Qu’est-ce qui vous a attiré chez Loyola et pourquoi les avez-vous choisis?

Je ne sais pas si je regardais vraiment les choses comme si le programme n’avait pas fait le tournoi depuis 85. Honnêtement, je ne me basais pas sur cela. Je ne savais vraiment pas grand-chose de Loyola jusqu’à ce que j’y ai rendu visite pendant ma deuxième et troisième année. Je suis vraiment tombé amoureux des entraîneurs, tombé amoureux du campus. Je voulais être près de chez moi, donc c’était vraiment un facteur. Je voulais que ma famille puisse venir aux jeux.

Comme vous l’avez dit, tant d’enfants, sans aucune faute de leur part, ne s’engagent pas pendant un certain temps et au cours de leur dernière année, ils commencent à bien jouer et les grandes écoles appellent. Parce que les grandes écoles ne pouvaient pas avoir leurs premier, deuxième, troisième et quatrième gars, alors ils en sont à leurs cinquième, sixième, septième et huitième gars. Ce sont toujours de bons joueurs, mais ce ne sont pas les premières options de l’école. J’avais une assez bonne idée de mon niveau. Si j’avais attendu – j’ai eu une très bonne année senior – j’aurais pu jouer dans un endroit un peu plus high major. Mais je voulais aller quelque part où je serais la priorité, où je peux entrer tout de suite et jouer. Je pensais avoir fait un très bon choix.

Quelle a été l’expérience de jouer dans le Final Four en tant que recrue? Vous aviez beaucoup de grands seniors dans cette équipe, mais ça a dû être une expérience éclair.

Vous n’allez pas vraiment dans l’année en disant que nous allons faire cela. Tout au long de l’année, de l’été à l’automne, lorsque nous nous sommes lancés dans ce processus, nous savions que nous allions avoir une bonne équipe. Je ne sais pas ce que nous avons été choisis dans la ligue cette année-là, c’était peut-être troisième ou quatrième, mais nous sommes sortis et avons très bien joué ensemble. Au fil de la saison, nous avons commencé à construire une très bonne chimie et une excellente sensation de jouer les uns avec les autres. Nous sommes allés en Floride, ils étaient classés n ° 5 dans les sondages à l’époque, et nous les avons battus. C’était un peu la première fois que nous éprouvions un réel succès. Chaque victoire avant cela, nous avons battu qui nous aurions dû battre.

Ce que les gens ne réalisent pas à propos de cette équipe, après ce match en Floride, nous sommes allés à Boise State et avons été étranglés de 30 points. Nous avons perdu contre UW-Milwaukee cette année-là. Nous avons perdu contre l’État de l’Indiana à la maison. Nous avons eu des pertes terne, c’est sûr, ce n’était pas beau toute l’année. Si nous ne gagnons pas le tournoi MVC cette année-là, nous n’aurions pas participé au tournoi NCAA. Beaucoup de choses doivent aller bien. Vous avez certainement besoin de chance. Tout le monde a besoin de chance en mars.

Je pense que nous avons fait un très bon travail en nous concentrant sur ce sur quoi nous devions nous concentrer. Nous avons apprécié la merde de l’expérience. J’ai vraiment apprécié. Il y a des moments où vous pouvez être maladroit et drôle et des moments où vous devez vraiment vous verrouiller pendant les procédures pas à pas et les sessions de film. Cette équipe avait un très bon équilibre entre le moment de s’amuser et celui d’être sérieux.

Je pense que c’est aussi quelque chose que l’équipe de cette année a. Tout le monde s’aime, tout le monde se tire l’un pour l’autre, mais nous savons quand s’enfermer et quand s’amuser. Cela en fait une expérience agréable car vous ne voulez pas la garder trop lâche tout le temps, car vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez faire. Vous ne voulez pas non plus être sérieux tout le temps parce que vous n’avez que quatre ans de basket-ball universitaire et que certaines personnes jouent les quatre ans et ne font même pas le tournoi une seule fois. Vous devez certainement en profiter.

Avez-vous ressenti de la pression pour revenir aux deux prochaines années? Vous avez atteint le summum en tant que recrue. Après avoir accompli quelque chose d’aussi formidable en tant que recrue, il a dû être sauvage de revenir au jeu normal de la vallée du Missouri.

L’année suivante, Clay (Custer) et Marques (Townes) étaient des seniors chemises rouges alors ils ont pu revenir pour ma deuxième année. Mais il y avait beaucoup de pression sur nous cette saison. Tout le monde disait que vous deviez rentrer, rentrer. De toute évidence, vous ne pouvez pas participer au Final Four chaque année. En tant que mi-majeur, vous ne pouvez même pas participer au tournoi chaque année. Il y avait juste beaucoup de pression sur nous, et nous avons essayé de la gérer du mieux que nous pouvions.

Les gars étaient tendus. Nous ne voulions vraiment laisser personne tomber. Nous avions de si bons gars, un caractère si fort. Les gens venaient vers nous après notre Final Four de ma première année en disant: «C’est le meilleur mois de ma vie. J’ai renoué avec tant de vieux amis. Les gens t’apportent une larme aux yeux avec ce truc. Vous ne voulez jamais laisser tomber personne. Pour ne pas dire que nous y pensions vraiment beaucoup, mais c’est toujours dans votre esprit. Les gens veulent nous voir revenir et revivre une course comme celle-là. C’était juste beaucoup de pression.

Mon année junior, Clay et Marcus ont obtenu leur diplôme et ont commencé à jouer à l’étranger. Ensuite, c’était vraiment mon équipe et l’équipe de Lucas (Williamson) (collègue senior et joueur défensif MVC de l’année). Mon année junior, nous avons terminé deuxième de la ligue. Nous essayions simplement de créer un programme durable et réussi ici. Beaucoup de difficultés, de mauvaises pertes et de bonnes victoires. Tout ce qui nous a motivés cette année, c’est que nous avons été rebondis au premier tour du tournoi MVC. Ce n’était pas la façon dont nous voulions sortir. Nous étions la tête de série n ° 2, nous jouions plutôt bien, puis nous avons perdu en prolongation. Une semaine plus tard, tout le pays a fermé ses portes avec Covid. C’était difficile de sortir en quarantaine avec cette sensation dans l’estomac.

Nous avons eu beaucoup de réunions Zoom, tout ce dont nous parlions était ce jeu, comment nous devons venir avec une concentration revigorée l’année prochaine, et cela nous a vraiment poussé au succès que nous avons cette année. C’est vraiment tous les mêmes gars, nous avons perdu un senior et gagné deux étudiants de première année. Cela nous a propulsés vers le succès que nous avons cette année. Nous n’oublierons jamais ce qui s’est passé la saison dernière. Nous avons beaucoup pris de la Virginie. Lorsque nous avons eu ce Final Four en 2018, ils étaient la tête de série n ° 1 dans le Sud où nous étions, et ils ont été rebondis au premier tour à UMBC. Ils ont raconté leur histoire plusieurs fois, puis sont revenus l’année suivante et ont remporté le championnat national. Nous leur avons pris beaucoup de choses juste pour rester toujours avec.

Tout le monde le demande, alors obtenons-le de vous. Comment votre équipe actuelle se compare-t-elle à l’équipe du Final Four si elles ont joué les unes contre les autres? Que se passe-t-il lors du match de centre?

Je pense que je suis un bien meilleur joueur que je ne l’étais à l’époque. Je suis devenu plus athlétique même si ce n’est qu’un petit peu (rires). Je pense que je suis un bien meilleur joueur. J’ai toujours été un gars vocal, même en tant que recrue, les gens diront que j’étais l’un des gars les plus bruyants, sinon le plus bruyant de tous les temps. Je m’en suis vraiment fier. Je suis juste un meilleur joueur cette année.

Il y a beaucoup de similitudes avec les équipes. Les hauts dirigeants, pour un. Cette année, nous avons sept personnes âgées. Les gars qui ont joué dans les grands matchs de Valley. Lucas et moi avons joué à tous les jeux imaginables. Avoir cette confiance et ce leadership est tellement important. Une des forces de l’équipe de cette année est notre profondeur. Nous avons beaucoup de gars qui sont capables de venir et de contribuer en dehors du banc n’importe quel soir, et je pense que cela nous a aidés dans ces tournois consécutifs et dans le tournoi de la vallée. Nous avons pu jouer huit ou neuf joueurs en profondeur et faire confiance à tout le monde pour prendre les bonnes décisions.

Si les deux équipes se sont affrontées … Je ne sais pas si vous pouvez dire un gagnant d’une manière ou d’une autre. Je pense qu’il y a aussi des similitudes en matière de défense. Cette équipe est meilleure en défense que cette équipe. Juste les chiffres et les chiffres d’efficacité en attaque. Il y a certainement beaucoup de similitudes.

Je vous ai entendu jouer de l’harmonica. Comment l’avez-vous récupéré? Avez-vous joué pour Sister Jean?

Je viens de le ramasser au lycée comme une blague au début. Je ne sais pas si je deviens sérieux à ce sujet maintenant, mais je m’entraîne un peu plus maintenant. En quarantaine, vous devez adopter de nouvelles habitudes et des trucs juste pour rester occupé.

Sœur Jean n’a pas été en chair et en os pendant toute cette pandémie. Je pense qu’elle reste quelque part au centre-ville. Elle nous appellera à la place, nous enverra des courriels après chaque match et parfois avant les entraînements. En fait, je n’ai pas vu sœur Jean depuis un certain temps, mais elle est toujours virtuellement avec nous. Elle fait toujours la prière d’avant-match juste au téléphone. C’est cool que nous ayons pu maintenir cette tradition vivante même si elle ne peut pas venir aux jeux.

Je sais que vous êtes un grand fan des Chicago Bears. J’ai aussi besoin de savoir ce que vous voulez qu’il se passe à QB cette intersaison. S’il te plaît, ne me dis pas que tu es un gars de Mitch Trubisky.

Honnêtement, je suis un grand gars de Jameis Winston. Je vais rester dans ce train. Je pense que nous pouvons l’obtenir pour pas cher. Je ne sais pas ce que les Saints ont l’intention de faire de lui, mais je sais que c’est un joueur autonome cette année. Je pense que c’est un très bon lanceur. Il peut lancer la balle profondément. C’est la seule chose qui manque aux Bears en ce moment, c’est la balle profonde. Nous n’avons pas lancé le ballon en profondeur cette année, les équipes ne nous respectent jamais en essayant d’étirer le terrain. Je pense que si Jameis entre et lance quelques balles profondes, cela pourrait être bien. S’il lance quelques choix, ce n’est pas grave car la défense est habituée aux revirements (ed. Remarque: MDR).

De toute évidence, Russell Wilson est également une bonne option. Je ne veux juste pas donner l’évier de la cuisine à ce type. Même chose avec Deshaun Watson. Vaut-il la peine d’abandonner tous ces choix et d’abandonner de très bons joueurs sur notre défense pour être bon quart-arrière? Ouais … probablement. Mais je préfère voir certains de ces gars rester et choisir un type Jameis, ou même garder Nick Foles aussi fou que cela puisse paraître. Nous avons également besoin d’une ligne offensive.