Cameron Norrie a remporté plus de matchs que Novak Djokovic en 2021, a l’intensité de Rafael Nadal et le nouveau n°1 britannique peut prétendre au titre qui a échappé à Andy Murray à Indian Wells

Cameron Norrie pourrait couronner une année incroyable en remportant Indian Wells – un événement qu’aucun joueur de tennis britannique n’a réussi à gagner auparavant.

Norrie a atteint la finale du tournoi, parfois surnommée le «cinquième grand chelem, avec une victoire catégorique 6-2 6-4 contre le Bulgare Grigor Dimitrov et rencontrera Nikoloz Basilashvili dans le match décisif de dimanche.

Norrie a atteint la finale d’Indian Wells

Norrie a déjà remporté un titre sur le circuit ATP cette année

Il s’agissait de sa 45e victoire en 2021, un total qui éclipse le total de 44 de Novak Djokovic pour l’année – le Serbe remportant trois des quatre tournois du Grand Chelem.

La star du tennis de 26 ans dépassera Dan Evans en tant que numéro un britannique, quel que soit le résultat, et il devrait grimper encore plus haut dans le classement.

Il s’agit de la sixième finale du circuit ATP que Norrie a atteint en 2021, sa toute première finale d’événement ATP Masters 1000, et espère terminer sa brillante saison avec une victoire lors de cet événement prestigieux.

C’est un tournoi qui a échappé aux Britanniques Greg Rusedski, Tim Henman et Andy Murray – qui ont tous atteint la finale.

Le gaucher a reçu de nombreux éloges pour la façon dont il a joué cette semaine dans la chaleur californienne.

Des comparaisons ont été faites avec Rafael Nadal et pas seulement à cause de la main qu’il utilise pour jouer au tennis.

Nadal est l’un des plus grands de tous les temps, avec 20 titres du Grand Chelem à son actif

Il apporte une grande intensité et endurance sur le terrain et est prêt à s’engager dans des échanges exténuants depuis la ligne de fond.

L’entraîneur de Cameron Norrie, Facundo Lugones, a déclaré au Times : « Les joueurs savent qu’ils sont partis pour une longue journée et il ne va pas le leur donner.

«Ils vont devoir travailler très dur et être en bonne forme physique pour le vaincre. Quand vous êtes un gars qui se présente tous les jours, beaucoup de joueurs ne sont parfois pas prêts pour ça.

« La capacité de ne pas enlever un point et de le faire à chaque match, Cam amène les gens mentalement et physiquement à des positions dans lesquelles ils deviennent mal à l’aise, puis ils commencent à jouer de plus en plus mal. Il concourt incroyablement bien.

Norrie a battu l’ancien numéro trois mondial pour se qualifier pour la finale

Norrie espère traduire sa solide performance à ce tournoi – et une année impressionnante sur le circuit ATP – en devenant un joueur plus dangereux lors des quatre grands tournois du monde l’année prochaine, n’ayant jamais atteint la deuxième semaine d’un grand chelem.

« J’ai eu quelques occasions là-bas de faire la deuxième semaine d’un chelem, mais ça ne s’est pas passé dans mon sens », a déclaré Norrie aux journalistes après avoir battu Dimitrov, 28e, en une heure et 26 minutes.

« Tout a été un excellent apprentissage pour moi. J’espère qu’avec ces résultats, je pourrai me placer dans un classement plus élevé là-bas, puis peut-être avoir plus de chances.

«J’ai affronté des joueurs assez décents cette année au troisième tour (au chelem).

« Ces expériences ont été formidables pour moi, ces grands matches. »

Norrie a gagné plus de matchs que Novak Djokovic en 2021

Norrie a subi des défaites au troisième tour contre Rafael Nadal lors des ouvertures australienne et française de cette année, et contre Roger Federer à Wimbledon.

Gagner Indian Wells serait un grand pas pour le Britannique et il récolterait 900 000 £ s’il gagne.

